Подготовку к празднику обсуждали сегодня, 9 декабря, на аппаратном совещании в акимате Костаная. На центральной площади с 1 декабря строят ледовую горку, а сегодня преступили к монтажу новогодней елки.

Заместитель акима Костаная Мажит ШУЛЕНОВ сообщил, что всего будут установлены 5 праздничных деревьев. Четыре локации традиционные и одна новая - в микрорайоне Кунай.

Фото из архива "НГ"

- 11-метровые ели украсят бульвар Жастар в микрорайоне КСК, парк Керуен в микрорайоне Аэропорт, - сообщил Шуленов. - 22-метровые ели установят возле Жастар сарайы в микрорайоне Юбилейный. А главная елка, 23-метровая, традиционно порадует горожан на центральной площади. Отмечу, что все эти елки не закупались, они используются нами с прошлого года. Это сделано в целях экономии, их сохранили в хорошем состоянии.

Когда зажгут огни на главной елке, пока неизвестно. Церемонию хотели провести 21 декабря, но аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ поручил подумать над датой. Мажит Шуленов отметил, что для горожан было бы удобнее провести мероприятие на выходных. Так что дату сообщат позднее.

Фото Георгия Говорова

В центре Костаная появится ледовый городок с ледяной горкой. У здания "Казахтелекома" установят ледяной лабиринт с подсветкой. А рядом - еще одну горку, для малышей. Перед областным акиматом появятся ледяные Дед Мороз и Снегурочка вместе с символом этого года - Змеёй.

- Будут обустроены два катка с ледовым ограждением. Один в районе Жастар сарайы, второй - в районе городского пляжа, - добавил Шуленов. - Предусмотрено также новогоднее оформление улиц: 9 светодиодных растяжек на ул. Байтурсынова, в границах пр. Аль-Фараби - ул. Гоголя, художественное декорирование пяти фонтанов, архитектурная подсветка зданий. Также изготовят светодиодные инсталляции "Шар воздушный", "Игрушка новогодняя", фотозона "Куб с оленями" и другие.

Фото из архива "НГ"

Акимат планирует вновь провести конкурс на лучшее новогоднее оформление дворов в нескольких номинациях. Пройдет он с 1 по 22 декабря. Положение можно прочитать по этой ссылке.

Школы также планируют провести конкурс ледяных фигур и определить победителей в 6 номинациях. Не все они будут новогодние, а некоторые - даже с идеологическим подтекстом. Например, одна из номинаций - "Таза Казахстан" - отсылает к государственной экологической программе. Другая номинация - "Промышленность". Надеемся, в школах поймут, как совместить новогоднее украшение и концепцию конкурса.

- Благотворительные акции становятся все популярнее среди бизнеса, крупные компании проводят свои мероприятия, - сказал Шуленов. - Пользуясь случаем, приглашаем других представителей бизнес-сообщества, организаций и просто неравнодушных горожан присоедениться к добрым делам и организовать праздники для социально уязвимых слоев населения.

Для костанайцев старшего поколения 23 декабря, с 17:00 до 19:00, в ДК "Мирас" проведут новогоднюю танцевальную программу. Предполагается, что горожане придут на праздник в карнавальных костюмах.

А 28 декабря в 11:00 костанайцев приглашают на легкоатлетический пробег "Новогодняя карусель".

- ДК "Мирас" организует 24-25 декабря выездные концерты в жилых массивах Кунай и Амангельды, а также в микрорайоне Узкая колея, - отметил Шуленов. - 26 декабря для жителей микрорайона Костанай-2 пройдет новогодний утренник.

За несколько дней до праздника Дед Мороз и Снегурочка будут поднимать настроение пассажиров в городских автобусах.

31 декабря концерт организуют на центральной площади. 1 января в 01:00 запланирован фейерверк. Артисты будут развлекать горожан до 02:00. А автобусы обещают работать с 01:30 до 03:00 по нескольким маршрутам: №№ 3, 10, 13 и 18.

- Это, в первую очередь, нужно детям, - сказал Марат Жундубаев. И добавил: - Понятно, есть вопросы, нас критикуют. Люди спрашивают, почему мы горки начали делать, если они могут растаять. Но в любом случае мы же должны для детей устроить праздник, он должен быть волшебным. Я думаю мы, взрослые, должны стараться. Нужно новогоднее настроение создавать.

Аким еще раз обратился к предпринимателям с призывом укрсить магазины и бутики.

- В целом мероприятия все стандартные, нужно просто с душой подойти, - резюмировал Марат Жундубаев.