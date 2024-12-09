Работодатели Казахстана задолжали своим сотрудникам 4,4 млрд тенге
9 декабря 2024, 11:50 | Общество
Работодатели Казахстана задолжали своим сотрудникам 4,4 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря свои зарплаты не могли получить 18,7 тысяч рабочих 277 предприятий, передает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.
Иллюстративное фото freepik.com
"Руководителям этих предприятий выдали 249 предписаний, обязательных для исполнения. Наложены штрафы на более 50,3 млн тенге. Защищены права более 17,5 тысяч работников, им выплатили 3,4 млрд тенге", – говорится в сообщении.
Государственные инспекторы труда провели 5039 проверок, выявив 7583 нарушения. Среди них:
- в сфере труда – 5723;
- по безопасности и охране труда – 1793;
- занятости населения – 67.
Работодателям выдали 2998 предписаний и наложили 3359 административных штрафов на 371 млн тенге.
Последние новости
09.12.24 16:30 "Праздник должен быть волшебным" - Аким Костаная о том, как город готовится встречать Новый год
09.12.24 14:50 "Не ведётся и не планируется". Скляр ответил на депутатский запрос о передаче ЦОНов частникам
09.12.24 13:29 Сотрясение мозга и гематома - лёгкий вред здоровью? Решение по делу о "дворовом" ДТП огласил суд в Костанае
08.12.24 17:40 Областное первенство по пауэрлифтингу завершилось в Костанае
08.12.24 15:59 12 автобусных маршрутов в Рудном признали социально значимыми. Теперь их будут субсидировать из бюджета
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.