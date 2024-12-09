Работодатели Казахстана задолжали своим сотрудникам 4,4 млрд тенге. По состоянию на 1 декабря свои зарплаты не могли получить 18,7 тысяч рабочих 277 предприятий, передает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

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"Руководителям этих предприятий выдали 249 предписаний, обязательных для исполнения. Наложены штрафы на более 50,3 млн тенге. Защищены права более 17,5 тысяч работников, им выплатили 3,4 млрд тенге", – говорится в сообщении.

Государственные инспекторы труда провели 5039 проверок, выявив 7583 нарушения. Среди них:

в сфере труда – 5723;

по безопасности и охране труда – 1793;

занятости населения – 67.

Работодателям выдали 2998 предписаний и наложили 3359 административных штрафов на 371 млн тенге.