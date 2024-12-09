24 июня 2024 года во дворе дома № 12 в 7 микрорайоне Костаная Азамат Есенжолов, управляя Lada Priora 2172, сбил Жанн АБДЫКАЛЫКОВУ. Дело о ДТП рассмотрел Специализированный межрайонный суд по административным делам.

Жанн Абдыкалыкова в зале суда

После ДТП врачи диагностировали сотрясение мозга. А 8 ноября врач-нейрохирург Костанайской областной больницы установил неврологию затылочного нерва слева. И указал:

- Однако причинно-следственную связь между развитием неврологии и полученной травмой установить не представляется возможным.

В суде врач пояснил: не исключён средний вред здоровью, но сам он степень вреда установить не смог. Суд назначил экспертизу. Её 12 ноября провел областной институт судебно-медицинских экспертиз.

- У Абдыкалыковой имелись закрытая черепно-мозговая травма в виде сотрясения мозга, подкожная гематома в затылочной области, кровоподтёки левой стопы, которые причинили лёгкий вред здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья сроком не более 3 недель, - огласил заключение экспертов судья Сабыр ТАШКЕНОВ на слушании в пятницу, 6 декабря.

В тот же день огласили решение - суд признал Есенжолова виновным по ч. 2 ст. 610 КоАП РК ("Нарушение водителем ТС установленных правил обеспечения безопасности дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб, повлекшее причинение потерпевшему легкого вреда здоровью") и назначил ему штраф в размере 147 680 тенге.

Нога потрпевшей после ДТП / Фото Жанн Абдыкалыковой

- Прошу произвести экспертизу другого характера - МРТ головного мозга, - сказала Абдыкалыкова. - Я была у невропатолога, она подтвердила, что у меня тестикулярная энцефалопатия, и назначила лечение.

- Суд считает, что в повторной экспертизе нет необходимости. Повторной экспертизой установлена лёгкая степень, - ответил судья.

Абдыкалыкова не согласна со степенью наказания, поскольку считает, что получила средний вред здоровью. Она собирается обжаловать решение в Костанайском областном суде и взыскать ущерб с водителя.

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