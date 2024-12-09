Соревнования провели в Центральной городской библиотеке им. Николая Островского.

Длившийся четыре часа турнир оказался на редкость напряженным и заполненным неожиданными поворотами в ходе партий. Явные аутсайдеры отнимали очки у лидеров, поэтому исход турнира практически определился не просто в последнем туре, а в его завершающей партии. Лидеры же шли настолько плотно, что судьба первого места решилась лишь коэффициентом.

Победитель турнира Айдар Бигалиев (слева) и старейший участник Жукен Жумагалиев

Айдар Бигалиев и Василий Каленский не только набрали равное количество очков, но и сыграли на равных друг с другом. Однако во встрече с одним из сильнейших - Касымом Сатубалдиным - Каленский сыграл вничью, тогда как Бигалиев одержал победу. В итоге первое место занял Бигалиев. Вторым стал Каленский. Третьим - Сатубалдин.

За доской играют Иван Козьма и Василий Каленский

Третий призер Касым Сатубалдин (справа) и Марат Шаймерденов

Участники турнира выражают особую благодарность коллективу библиотеки и лично Екатерине Александровне Севастьяновой за создание уютной атмосферы для проведения соревнований.

Судья соревнований с двумя призерами: Касымом Сатубалдиным (слева) и Айдаром Бигалиевым (справа)