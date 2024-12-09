9 декабря 2024, 09:19

Сегодня в Петропавловске команда ветеранов Костанайского политехнического высшего колледжа приняла участие в турнире по волейболу.

С первых минут на спортивной площадке царил дух здорового соперничества – все команды претендовали на победу и поэтому каждая игра оказалась по-своему интересной, непредсказуемой и эмоциональной.

Ветераны – любители волейбола демонстрировали отличную игру и волю к победе. Болельщики и гости турнира стали свидетелями интересных матчей. Ну а участники получили огромный заряд бодрости и массу незабываемых эмоций!

По итогам турнира среди восьми команд I место заняли спортсмены города Кокшетау, на II-м – команда «Сункар» из Петропавловска и на III-м – команда Костанайского политехнического высшего колледжа.

От имени нашей команды хочу выразить огромную благодарность хозяевам турнира за гостеприимство и высокую организацию соревнований! Искренне поздравляю победителей и призеров состязаний и желаю всем здоровья, спортивного долголетия и позитивных эмоций!