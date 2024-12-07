В Актау ветеринара оштрафовали на 55 тысяч тенге за вызов полиции из-за мужчины с игрушечным оружием, который устроил розыгрыш. "Шутника" привлекут к ответственности за мелкое хулиганство, передает Informburo.kz.

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По словам ветеринара Андрея Леваковского, инцидент случился вечером во время приёма в клинике. Подросток, пришедший с семьёй и котом к специалисту, сообщил, что в соседнюю аптеку зашёл мужчина с оружием. Леваковский сразу вызвал полицию.

"Я вывел из клиники людей, попросил сесть в машины и уехать, чтобы не создавать панику, и позвонил в 102. Три экипажа приехали за полторы минуты. Оказалось, что это был розыгрыш – молодой человек фармацевта решил пошутить над ней", – рассказал ветеринар.

По итогам разбирательства участковый инспектор оформил вызов как ложный, а Леваковского оштрафовали.

"Полиция мне сказала, что нужно было удостовериться, было ли оружие. Но кто в здравом уме пойдёт проверять, настоящее оно или нет? Но всё равно лучше помочь. Даже если ситуация закончилась благополучно, пусть лучше будет так, чем если бы случилась трагедия", – отметил Леваковский.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области подтвердили, что выписали штраф ветеринару. "Шутника" же привлекут к административной ответственности по факту мелкого хулиганства.