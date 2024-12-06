По информации сельхозуправления, в нынешнем году парк аграрной техники в регионе обновился на 5,5% при планах минсельхоза в 6,1%. Реновациям помогают программы льготного лизинга, мешают – закредитованность самих фермеров, а также удорожание импорта.

Как заявил руководитель ГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Костанайской области» Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ, в целом по стране минсельхоз ставит задачу до 2030 года обновить по дорожной карте аграрную технику на 10 %.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

За 2024 год в области приобретено 395 тракторов, 207 зерноуборочных комбайнов, 196 сеялок, 22 посевных комплекса. Бóльшая часть техники куплена в лизинг. По области обновление машинно-тракторного парка составило 5,5%. При этом минувший год показал более скромную цифру – 3%. Однако в количественном отношении в 2023-м аграрии получили больше: 491 трактор, 277 комбайнов, 643 сеялки, 43 посевных комплекса и 695 единиц другой сельскохозяйственной техники. Как так? На кажущеюся несоответствие влияет графа «списание»: если в 2024 году ушло в утиль 10% техники, что больше прошлогоднего, то и процент реновации на общем фоне начинает смотреться привлекательнее.

- Согласно доведенным планам по обновлению самоходной техники районы и города списивают технику, приобретенную с 1949 по 1999 годы, - добавляет Ибрагим Бекмухамедов. - За три года необходимо провести полную инвентаризацию и при необходимости списать 12,2 тыс. тракторов и 2,8 тыс. комбайнов, которые по настоящее время зарегистрированы в информационной системе (ГРСТ) и влияют на процент обновления сельскохозяйственной техники в целом. Но не всю технику, что старше 25 лет, удается списать по причине того, что есть экземпляры в хорошем исправном состоянии, и владельцы планируют эксплуатировать их еще несколько лет.

Снижение «аппетитов» аграриев прямо продиктовано удорожанием ввозимых агрегатов. Сегодня по различным оценкам доля импорта в общем объёме поставляемой в область агротехники доходит до 95%. Как поясняют сами владельцы ТОО и крестьяне, удорожание ввозимой техники и её комплектующих в среднем на 15-20% за год шло на фоне закредитованности хозяйств, а также падения цен на пшеницу: за тот же срок основной товар костанайских аграриев подешевел с 70-80 до 50 тысяч тенге за тонну.

Фото: архив "НГ"

Добавим, что на 2024 год по программе льготного лизинга через АО «КазАгроФинанс» по Республике выделено 120 млрд тенге. По Костанайской области поступило заявок на 24,6 млрд, на сегодня профинансировано 15,9 млрд тенге на 253 единицы техники и оборудования, а 8,7 млрд находится на рассмотрении АО «КазАгроФинанс».

Всего же в 2025 году аграрии области планируют приобрести 1620 ед. техники на 59 млрд тенге.