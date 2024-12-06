В Павлодаре прошел чемпионат Казахстана по грэпплингу UWW (United World Wrestling) среди мужчин и женщин. Соревнования по спортивной борьбе проходили в двух разделах: но ги (в рашгарде и шортах) и ги (в кимоно).

Адлан Мадаев (в центре) и Азамат Сарбасов (справа) в весе до 84 кг

Адлан Мадаев не оставил шансов ни одному сопернику. В но ги взял золото в весе до 77 кг, а во второй день поднялся в категорию до 84 кг, где также стал чемпионом в разделе ги.

Талгат Жиентаев в весе до 130 кг занял первое место в категории но ги.

Руслан Исраилов в полуфинальной схватке побеждает удушающим приёмом

У Руслана Исраилова два золота в двух разделах в весе до 92 кг. Финал в ги с Исраиловым разделил Рамазан Кусаинов, удостоившись серебра чемпионата. В первый день в категории но ги Кусаинов завоевал бронзу.

Рамазан Кусаинов (слева) и Руслан Исраилов (в центре) в весе до 92 кг

В весе до 100 кг Рамазан Абрахимов занял 2 место в но ги, но в кимоно реабилитировался и занял 1 место. Своей борьбой порадовал Адлан Асуев, занявший 3 место в весе до 62 кг в разделе но ги. В категории 66 кг в но ги серебро команде принёс Алихан Игембек.

Дархан Толыбаев и Дмитрий Петренко в ожидании поединков на чемпионате РК

- Здесь высокая конкуренция - участвуют чемпионы РК, призёры чемпионатов мира и Азии. Наша команда заняла первое общекомандное место в но ги грэпплинге. На втором месте Астана, третье место у Жетысуской области, - поделился с "НГ" спортсмен академии Qazaq Batyry Qostanai, кандидат в мастера спорта по грэпплингу UWW Дмитрий ПЕТРЕНКО.

- Есть мнение, что можно придти в грэпплинг или джиу-джитсу и за короткое время выиграть чемпионат страны, Азии, мира, в отличие от олимпийских видов спорта. Что думаете по этому поводу?

- Пусть попробуют те, кто так считает, - ответил Петренко. - Если бы было так легко, каждый был бы спортсменом. В олимпийском спорте свой тернистый, титанический путь, это даже не обсуждается. Многие сравнивают грэпплинг и джиу-джитсу с дзюдо или другими олимпийскими видами. Дзюдо - это один из самых конкурентных олимпийских видов единоборств в мире. Как минимум, странно проводить такие сравнения. Однако в грэпплинге на чемпионатах мира борятся бойцы UFC и спортсмены из других профессиональных лиг. Им импонирует богатый арсенал болевых и удушающих приёмов. Грэпплинг - европеизированная версия бразильского джиу-джитсу. Сколько чемпионов UFC из мира бразильского джиу-джитсу и тех, у кого хороший грэпплинг? Немало. Хотя виды неолимпийские. Грэпплинг и джиу-джитсу - одни из базовых видов для ММА, универсальная борьба, где всё не заканчивается после броска на спину, а наоборот, только начинается.

- Также можно услышать: «В грэпплинге разделения по возрастам, ветераны, мужчины, куча подгрупп! А в джиу-джитсу по разным поясам, мужчины, мастера, множество чемпионов мира!»...

- А где нет категории ветераны? Во многих видах есть. В дзюдо открытые чемпионаты проходят среди ветеранов, в США вот недавно был. По боксу есть турниры среди ветеранов, «Король ринга» проводился в Петропавловске, а в Астане проходили турниры среди новичков и даже офисных работников. По самбо есть чемпионаты мира среди мастеров, прошедший в Уральске, например. В некоторых видах есть соревновательные группы А и В, там идёт распределение по классу мастерства. В бразильском джиу-джитсу, если ты белый пояс, то и будешь бороться с такого же уровня спортсменом. Есть соревнования в джиу-джитсу, где цвет пояса не учитывается, по правилам не-ваза, например, там только весовая и возраст. Есть категории в грэпплинге и джиу-джитсу adult, advance, там борятся в основном профессионалы.

Дмитрий Петренко (в синем) в схватке против борца из Карагандинской области в весе до 84 кг

Дархан Толыбаев стал чемпионом Казахстана в ги, в весе до 77 кг, завершив все поединки досрочно.

Дина Айтугулова принесла команде Костанайской области два золота в двух разделах в весе до 90 кг.

Максат Сарсекеев буквально отвоевал две бронзы в весе до 71 кг. Азамат Сарбасов стал бронзовым призёром в разделе ги, в весе до 84 кг. Еркежан Ерланова заняла первое место в кимоно, в весе до 70 кг.

Команда Костанайской области

При подсчётах второго дня борьбы в кимоно Костанайская область заняла второе место в командном зачёте. При этом у костанайцев в активе 6 золотых, а у занявшей первое место Астаны - лишь 5, на третьем месте - Жетысуская область с двумя золотыми медалями. Как пояснил организатор чемпионата, в зачёт также суммировались серебряные и бронзовые медали. Хотя по общепринятым меркам в первую очередь считают количество первых мест.



Фото Ассоциации боевых искусств Костанайской области