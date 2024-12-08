С начала года в Казахстане произошло 15 пожаров с гибелью детей. Омбудсмен Динара Закиева предложила законодательно запретить родителям оставлять детей до 12 лет одних дома. Вы согласны с ее предложением? Да. Это единственный способ спасти детские жизни.

Скорее да. Но только если государство поможет родителям финансово.

Скорее нет. Эта мера не решит проблему, но усилит давление на родителей.

Нет. Такой закон будет оторван от реальности и вряд ли будет соблюдаться.

