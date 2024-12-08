Где будут отключать свет на следующей неделе в Костанае?
План работ Костанайской Горэлектросети с 9 по 11 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни компания запланировала работы на подстанциях и высоковольтных линиях в четырех районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
ТП - 554 (работы на ВЛ)
с 9 по 12 декабря, 10:00 до 18:00
Частный сектор: ул. Элеваторная, 3-75, ул. Байммагамбетова, 77-147, 127/2-127/12, 129/1-129/11, ул. Комарова, 37-82, ул. Хакимжановой, 49/2 – 49/18, 35-108, 108/1-108/11, 100/11-100/15, 106/2-106/22, 92/1-92/25, 95/2-95/19, ул. Чернышевского, 2-8, ул. Леонида Беды, 2-104, 104/1-104/13, ул. Наримановская, 137-147, ул. Сералина, 1-22, 14/1-14/13, 16/2-16/14, 13/1-13/12.
ул. Дорожников (промзона) (работы на ПС)
9 декабря 10:00 до 17:00
ТОО «АБЗ +», ТОО «Шебер», ИП Шабалин, ИП Рязанов, ТОО «Вескор», ТОО «Костанайсельхозводопроводстрой», ТОО «Техсервиспром».
ТП–СпецАвтоБаза (промзона) (работы на ВЛ)
10 декабря 10:00 до 17:00
ресторан «Султан», ИП Нургалиев, ИП Василюк, ТОО «Вираж», ИП Абдулаев, ИП Назаров, ИП Борщева, ИП Абдрахманова, ТОО «Виксом», ТОО «Агрофуд», ТОО «Сервис–пласт», дачи «Юбилейные, Угольная компания, ТОО «АвтоГаз», АЗС «Эталон № 7», ТОО «Фруттранс».
Светофоры: пр. Назарбаева – ул. Промышленная, пр. Назарбаева – ул. Мухамеджанова, пр. Назарбаева – ул. Доненбаевой
КТП - 3 (работы на ПС )
10 и 11 декабря 10:00 до 21:00
аптека по ул. Валиханова, 95
Спальный сектор: ул. Бородина, 170, 172, 174.
Светофор: ул. Бородина – ул. Валиханова
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