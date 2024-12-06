По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 7-9 декабря, на территории Костанайской области ожидается переменная облачность без осадков. На севере и востоке ночью и утром - туман.





- В ночь на субботу по области будет 12-17 градусов мороза, на юге 8 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём ожидаем -6...-11°С. В воскресенье ночью термометры покажут -15...-20°С, на юге -12°С, днём -10...-15°С. В понедельник ночью ожидаем усиление мороза до -20...-25°С, на юге до -17°С. Днём будет -10...-15 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -12...-14°С, днём -7...-9°С. В воскресенье: ночью -16...-18°С, днём -10...-12°С. В понедельник: ночью -20...-22°С, днём -11...-13°С.

В ближайшие три дня ожидается северо-западный ветер. В субботу по области скорость ветра составит 7-12 м/с, в воскресенье и понедельник - 9-14 м/с. В Костанае в ближайшие трое суток будет умеренный ветер 5-10 м/с.

Фото Олега ПАКА



