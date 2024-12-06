Сегодня, 6 декабря, этой проблеме специально уделили время на заседании комиссии по ЧС. По сути, своевременное предоставление людям информации приравнивается к действиям по ликвидации аварий, потому что предупреждает панику, манипуляции социальным настроением.

- Нужно налаживать взаимодействие с масс-медиа, следуя принципам открытости... Закрытость госорганов, нежелание предоставлять ясную и полную информацию порождают возможность возникновения манипуляций и фейков, - сказала и. о. руководителя управления общественного развития Динара КАРЫМСАКОВА, упомянув правило «золотого часа».

Спикер привела негативный пример с попыткой «Нашей Газеты» взять в октябре комментарий по поводу аварии на котельной в Боровском. Он был дан «весьма не оперативно», через несколько недель.

Карымсакова также подчеркнула, что информация должна быть не только оперативной и достоверной, но и понятной для населения. Все эти требования содержатся в принятом алгоритме реагирования на разного рода аварии, стихийные бедствия. И на областном уровне, по словам спикера, система выстроена, действует эффективно. Доказательство тому - информационное сопровождение паводковых ситуаций, работы специальных служб в бураны и сильные морозы. Опыт взаимодействия облакимата с такими службами и одновременно со СМИ был обобщен в республике и тиражируется в других областях.

Дело за малым - чтобы этот опыт стал нормой и для всех без исключения костанайских городов и районов, а рекомендации - железным правилом.

Фото пресс-службы акима области