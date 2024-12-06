Уголовное дело в отношении председателя Комитета государственной инспекции Министерства сельского хозяйства РК Дархана АБДИКАРИМОВА и директора ТОО "Агро-Сектор" Сакена ОСПАНОВА рассмотрели в суде № 2 Костаная.

Сакен Оспанов

Абдикаримов обвинялся в том, что в июне прошлого года при поступлении денег из резерва правительства на борьбу с саранчой отдал предпочтение ТОО "Агро-Сектор". Деньги выделили дополнительно из резерва правительства в размере 3,9 млрд тенге. До этого из бюджета Министерства сельского хозяйства выделили 4,3 млрд тенге, но их оказалось недостаточно.

Дархан Абдикаримов

Закупать пестициды для борьбы с саранчой из этих дополнительных средств можно было из одного источника. То есть, Абдикаримов сам мог выбирать, с каким поставщиком заключить договор. Он выбрал ТОО "Агро-Сектор", так как директора Оспанова давно знал. Сумма конкурса равнялась 78 млн тенге без учета НДС. Председатель комитета попросил отдать 5% от нее - 4,4 млн тенге. Когда Оспанов передал ему первую часть денег, заключил договор с ТОО. В этот момент в отношении Абдикаримова уже велись следственно-оперативные действия и негласно записывались все его разговоры с Оспановым.

Оба подсудимых сразу признали вину, поэтому дело слушалось в сокращенном порядке - без допроса свидетелей. Оба раскаялись.

- Я первый раз попался на взятке, хотя всегда боролся с коррупцией, - сказал в прениях Дархан Абдикраимов.

Оба просили не лишать им свободы и назначить штрафы. И даже предоставили суду выписки с банковских счетов, на которых лежат приличные суммы. У Абдикаримова - более 44 млн тенге, не считая квартиры в Астане, которую можно продать, у Оспанова - более 88 млн тенге.

Сегодня, 6 декабря, огласили приговор.

- Признать Абдикаримова и Оспанова виновными и назначить Абдикаримову 3,5 года, а Оспанову - 3 года лишения свободы в колонии средней безопасности, - зачитал приговор судья Нурлан БЕКИШЕВ.

При разъяснении приговора судья сообщил, что учел положительные характеристики подсудимых и наличие у них заболеваний, а также смягчающие обстоятельства: чистосердечное признание вины и раскаяние.

- При назначении лишения свободы чем суд руководствовался? - пояснил Бекишев. - Согласно Конвенции ООН против коррупции, подписанной в 2003 году, город Нью-Йорк, коррупция оказывает негативное влияние на все правовые институты общества, подрывает доверие государственной власти. Таким образом, принимая во внимание повышенную общественную опасность, суд пришел к выводу об опасности подсудимых для общества и назначении им более сурового наказания в виде лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.



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