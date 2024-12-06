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Смартфоны пытались пронести задержанному в Костанайской области

6 декабря 2024, 15:04 |  Криминал

Попытку проноса запрещенных предметов пресекли в учреждении № 76 департамента уголовно-исполнительной системы. Во время личного досмотра перед посещением задержанного сотрудники изолятора временного содержания нашли у общественного защитника два смартфона.

Сенсорные телефоны защитник спрятал в рюкзаке.

- В настоящее время производится сбор материалов для привлечения к административной ответственности, - сообщает пресс-служба ДУИС по Костанайской области. - Напоминаем, что пронос запрещенных предметов в учреждения УИС влечет за собой серьезные последствия.