Смартфоны пытались пронести задержанному в Костанайской области
6 декабря 2024, 15:04 | Криминал
Попытку проноса запрещенных предметов пресекли в учреждении № 76 департамента уголовно-исполнительной системы. Во время личного досмотра перед посещением задержанного сотрудники изолятора временного содержания нашли у общественного защитника два смартфона.
Сенсорные телефоны защитник спрятал в рюкзаке.
- В настоящее время производится сбор материалов для привлечения к административной ответственности, - сообщает пресс-служба ДУИС по Костанайской области. - Напоминаем, что пронос запрещенных предметов в учреждения УИС влечет за собой серьезные последствия.
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