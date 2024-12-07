Сельхозтоваропроизводитель столкнулся с необоснованным отказом в предоставлении субсидий на инвестиции в агропромышленный комплекс. Управление сельского хозяйства не заметило документы на технику, хотя они были загружены в информационную систему. Более того, отказ по заявкам поступил аграрию спустя 70 рабочих дней, хотя госуслугу должны были предоставить в течение двух дней.

Фото из архива "НГ"

- Проверка подтвердила, что данные о приобретённой технике предоставлены в полном объёме, - сообщает департамент Агентства РК по делам госслужбы по Костанайской области. - Услугополучатель приложил к заявкам действующие технические паспорта, которые подтверждали регистрацию техники.

После проверки заявления агрария пересмотрели и одобрили. Кроме того, его включили в резерв для получения инвестиционных субсидий.

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