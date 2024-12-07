Среди них в том числе сахар, творог и мясо птицы. Какие продовольственные товары всё ещё импортирует Казахстан, сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. По его данным, практически по всем основным продуктам питания страна обеспечивает себя сама за счёт собственного производства от 80 до 100% и выше, передает Informburo.kz.

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"Импортозависимость имеется лишь по пяти товарам: сахар – 42%, сыр и творог – 57%, мясо птицы – 73%, колбасные изделия – 60%, рыба – 54%. Задачу по укреплению продовольственной безопасности планируется решить за счёт реализации инвестиционных проектов. Всего до 2027 года планируется реализация 780 инвестпроектов на сумму 2,3 трлн тенге, в том числе 170 проектов на сумму 855 млрд тенге по импортозависимым товарам", – сказал Сапаров во время парламентских слушаний.

Вместе с тем для укрепления продовольственной безопасности важна и инфраструктура хранения, добавил министр. До 2026 года в стране планируют ввести 92 объекта хранения мощностью 690 тысяч тонн.

При этом для укрепления позиций Казахстана на мировых продовольственных рынках Минсельхоз планирует сосредоточиться на модернизации и расширении транспортной инфраструктуры. Особое внимание хотят уделить обеспечению авиаперевозки экспортной отечественной продукции.