Дело в отношении бывшей жительницы Жамбылской области, которая незаконно получила 4 млн тенге в рамках программы переселения, рассматривал суд района Беимбета Майлина. Она приехала в этот район и устроилась работать в больницу.

Фото из архива "НГ"

Поселившись в селе Айет, подсудимая придумала схему, чтобы получить сертификат экономической мобильности на приобретение жилья в селе Оренбургское района Б. Майлина. Но жить здесь она фактически не собиралась.

Женщина пообещала коллеге, что приобретет у нее квартиру, написала в Центр занятости акимата района заявление и попросила назначить и выплатить ей субсидии на возмещение расходов по приобретению жилья в связи с трудоустройством. Филиал Центра трудовой мобильности перечислил на счет продавца 4 млн тенге.

Их подсудимая потребовала от продавца вернуть в связи с отказом от покупки. Договор о продаже квартиры был переоформлен, а 4 млн тенге возвращены несостоявшемуся покупателю, которая использовала их для собственных нужд.

Подсудимая полностью признала вину и заключила с прокурором процессуальное соглашение.

- Смягчающими обстоятельствами признаны чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей. Отягчающих не установлено, - сообщает пресс-служба областного суда. - С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, обстоятельств по делу, а также частичного возмещения материального ущерба, подсудимая признана виновной и ей назначено наказание – 3 года ограничения свободы.

Приговор вступил в законную силу.