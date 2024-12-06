Речь именно о рынках, в скором времени ликвидируемых. Наримановский снесут ради строительства школы. «А «Салтанат» должен освободить проезжую часть на улице Шевченко. Люди, которые сейчас работают на них, переживают за свой завтрашний день.

Несколько человек пришли вечером 4 декабря на встречу акима Костаная Марата ЖУНДУБАЕВА с предпринимателями города.

- Мы - предприниматели Наримановского рынка, налогоплательщики, живые люди. И вы должны думать не только об экономике, об объектах, но как аким города вы должны думать и о судьбах людей, своих горожан, - сказала женщина, представившаяся Нажаей Салимжановной. - 300 человек на рынке сейчас, обещанные места на рынке «Саяхат» заняты. Люди просто не знают, что делать дальше.

- Я тоже там работаю 22 года, - поддержала коллегу еще одна участница встречи, - в последний год стыдно платить в налоговую те гроши, которые мы зарабатываем, потому что наш рынок превратили в какую-то свалку. Давным-давно у нас не проводилось никаких реконструкций, никакого благоустройства. Вы обещали встретиться с нашими предпринимателями, помочь нам. Пообещали и забыли. От нас все открестились. СПК «Тобол» тоже где-то в стороне остается. Мы сейчас как у разбитого корыта. У нас есть предприниматели, которым осталось 2-3 года до пенсии. Но и их надо где-то доработать, чтобы нормально уйти и хорошую пенсию получать. У нас есть мама, которая одна воспитывает детей. У некоторых внуки, которые остались без родителей. Нам очень хочется, чтобы вы все-таки с нами сели за стол переговоров. Мы хотим ясности.

Аким возразил, что в дни приема к нему никто от "наримановцев" не записывался. А встретиться он готов.

- Вы хотите получить места на других рынках. Я готов этим заняться. Списки есть. Я не знаю пока, почему так получилось на «Саяхате». Будем разбираться, - сказал Жундубаев, - готов с вами встретиться на следующей неделе. Дайте время подготовиться: соберу все места, которые есть, подниму договоренности с существующими рынками. Их представителей приглашу на встречу. Чтобы не просто рассуждать, а что-то предлагать.

Тут же выяснилось, что предприниматели с рынка «Салтанат» тоже хотят встречи, потому что «320 человек не знают, куда им идти». Фактически для них декабрь - это последний месяц работы. Срок-то акимат дал до марта 2025 года, но товар сейчас закупать уже нет смысла. Аким и с ними согласился встретиться. Работник акимата подошел к выступавшим и записал их данные.

- Что от нас зависит, будем делать, - сказал Жундубаев, - создадим для этого штаб. Только чтобы это не превратилось в ежедневные посещения. И без ультиматумов. Но ни Наримановского рынка, ни «Салтаната» на проезжей части не будет. Здесь вам это говорю публично. В остальном будем договариваться.

Кстати, если упоминание СПК «Тобол» в связке с Наримановским рынком кому-то сейчас кажется странным, напоминаем, что в декабре 2017 года этот объект по договору купли-продажи перешел СПК (от ФК «Тобол, который владел не только «Наримановкой», но и Нижней оптовкой). Представители социально-предпринимательской корпорации после этого через прессу делились планами по модернизации рынка. Конкретно - собирались построить для него крытый павильон с отоплением, электричеством, канализацией, чтобы условия торговли там стали более цивилизованными. Ссылались на постановление правительства которое требовало, чтобы к 2020 году в Казахстане не осталось рынков под открытым небом... Кто знает, если бы эти намерения были реализованы, встал бы так радикально вопрос о ликвидации старейшего в областном центре рынка...

- Скажите нам здесь, что ни один предприниматель с этих рынков не останется без рабочего места, - обратилась в финале встречи к акиму предприниматель с Наримановского рынка Дарья ИСАЕВА.

- Берете меня за горло, - ответил Жундубаев. - Я могу только сказать, что без внимания вас не оставлю, буду заниматься. Не убегаю никуда.

Фото автора