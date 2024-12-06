Жители Костанайской области активно отреагировали на новость о масштабной акции начала ноября в Камыстинском районе: по инициативе акимата здесь изжарили около 2300 кг баурсаков, поставив зарегистрированный мировой рекорд. Критики кулинарного достижения задали через редакцию «НГ» вопросы, на которые глава района ответил в рамках планового брифинга в РСК 5 декабря.

Камыстинцы готовят баурсаки на площади у районного акимата / Фото из архива "НГ"

В конце 2023 года Камыстинский район стал известен первым необычным нехозяйственным достижением: представитель казахстанской книги рекордов запротоколировал создание 2 300 снеговиков. Фигуры изготовили местные жители.

Претензии к очередному рекорду - триумфу национального блюда, судя по обращениям читателей, выглядели так: где документы на соответствие продукции санитарным нормам, были ли у «поваров на час» санитарные книжки, кто разрешил отвлекать госслужащих от работы? Эти и другие вопросы мы оформили в виде запроса в районный акимат.

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Ответ от руководителя аппарата Абая ЖУСУПОВА был получен, правда, далеко не исчерпывающий: сведениями о нарушении санитарных норм не располагаем. И всё...

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Аким Камыстинского района Ерлан ЖАУЛЫБАЕВ согласился прокомментировать эти обойдённые молчанием пункты запроса во время брифинга с отчётом о социально-экономическом развитии. Мы постарались передать ответы буквально, насколько это позволяет письменная фиксация прямой речи.

- Ерлан Алимбаевич, у «НГ» на ваше имя был запрос, в котором мы поставили 6 вопросов. В числе проигнорированных были следующие: 1) Действительно ли обучение в некоторых образовательных учреждениях района было переведено на дистанционный формат установленным и ответственным органом? 2) Сотрудники бюджетных организаций принимали участие в акции в их рабочее время. На основании какого документа (приказа), соответствующего законодательству РК, было выдано такое распоряжение? 3) Кто осуществлял санитарную проверку продуктов? Ответов по этим позициям не последовало, в связи с чем у меня вопрос: это незнание, или нежелание давать разъяснения?

Фото Игоря НИДЕРЕРА

- На все вопросы я могу ответить.

Первый - о дистанционной форме обучения. Я, во-первых, как аким, не имею права давать управлению образования какие-то поручения, потому что отдел образования напрямую подчиняется управлению образования. В те дни, когда был «Баурсак-fest» (четверг был подготовительным, а пятница - основным временем), в тот день у нас был областной смотр художественной самодеятельности. В этом году тема областного смотра художественной самодеятельности была – көшпенділер ойындары, «Игры кочевников», которые прошли в Казахстане. Баурсаки – это один из элементов культуры кочевников. Изначально мы просто хотели показать баурсаки, потом интересно стало нам – 100 кг, 200 кг… Изучали, в интернете нашли, что можно рекорд обновить. Это рекорд не только Камыстинского района, это авторитет, достижение Костанайской области, во-первых.

А во-вторых, мы живём в сельскохозяйственном регионе, занимаемся растениеводством. Баурсак – это традиционное блюдо кочевников. Потом, по инициативе моих коллег, мы решили сделать рекорд. Соответственно, да, оказывается, была дистанционная форма обучения в двух школах, именно которые находятся в районном центре. Дети не участвовали в «Баурсак-fest’е», они участвовали в смотре художественной самодеятельности. У нас в районе очень не развита театрализация. У нас актёров, артистов нет, в основном это девятые-десятые классы. Даже запрещаем одиннадцатым классам, потому что на следующий год их не будет. Они все были задействованы на этом смотре, поэтому было дистанционное обучение. Отдел образования это сам решает через управление образования.

Второе. Привлечение сотрудников: да, мы привлекли сотрудников, и два дня, но ничего страшного. Я сейчас в своём докладе [об итогах социально-экономического развития Камыстинского района за 11 месяцев 2024 года – «НГ»] озвучил: мы же субботники проводим, на субботники выходим. Это точно такое же общественное мероприятие, ничего страшного. Это не значит, что весь отдел, допустим, экономики, 6-5 человек, все вышли на улицу баурсаками заниматься. Двое остались, четверо занимаются. Здесь нарушения никакого я не вижу.

Третье. Соответствующие документы по санэпиднадзору в районе находятся в специальном управлении. Я им поручил, чтобы всё они проверяли. Они от начала до конца постоянно находились там. Все соответствующие документы у них есть. В тот день к нам приезжали из управления соцзащиты и управления здравоохранения. Ровно тонну баурсаков забрали они. Оставшихся 1 339 кг баурсаков в течение полутора часов уже не стало. Даже мне самому ничего не осталось.

- У этих баурсаков был какой-то документ? Кто-нибудь подтвердил, что они могут употребляться в пищу?

- Да, санэпидстанция - от начала до конца.

Фото: архив "НГ"

- Позвольте вас поздравить с мировым рекордом и узнать: не планируете ли вы на следующий год каких-либо достижений? Теперь же ваш район известен как район-рекордист…

- Есть идеи. В прошлом году тоже нас критиковали по снеговикам. Никто не верил, что мы побили китайский рекорд, но всё-таки мы этого достигли. За три дня, +3 градуса… Кстати, из 2 300 было 1 300 из снега, а 1 000 дети сами в школе сделали из картона, разных материалов. Вот эти 1 000 штук сейчас находятся у нас. Мы принимаем на баланс, оформляем, считайте – у нас 1 000 малых архитектурных форм бесплатно!

"Рекордные" планы на 2025 год, а главное - их социальную ориентированность - глава района пока не комментирует / коллаж Игоря НИДЕРЕРА

- Пригласите журналистов на рекорд следующего года, мы посмотрим своими глазами.

- Мы приглашаем.

- Ловим на слове!

P. S. Редакция "НГ" не теряет надежды то, что на запрос по мероприятию "Баурсак Fest" всё же будет дан подробный ответ по всем шести пунктам и с документальным подтверждением.



