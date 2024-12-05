Уголовное дело в отношении С. за незаконную порубку деревьев (ст. 340 ч. 2 УК) рассматривал Аулиекольский районный суд. Согласно материалам дела, мужчина из корыстных побуждений спилил 190 сгоревших сосен в Новонежинском лесничестве КГУ «Семиозерное учреждение лесного хозяйства» на территории, которая не входила в договор по заготовке лесной продукции.

Фото из архива "НГ"

Подсудимый признал вину и заключил процессуальное соглашение с прокурором. Материальный ущерб в размере 440 013 тенге он полностью погасил.

- В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, суд признал наличие малолетнего ребенка, признание вины и чистосердечное раскаяние подсудимого. Отягчающих ответственность обстоятельств судом не установлено, - сообщает пресс-служба областного суда. - С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного уголовного правонарушения и обстоятельств по делу С. признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 МРП на сумму 738 400 тенге с лишением права заниматься лесозаготовительной и лесорубочной деятельностью на срок 3 года.

Приговор в законную силу еще не вступил.