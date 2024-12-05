Токаев утвердил минимальную зарплату, пенсию и МРП на 2025 год
5 декабря 2024, 16:26 | Государство
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который определяет размеры минимальной заработной платы, месячного расчетного показателя и минимального размера пенсии на 2025-й год, передает Tengrinews.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Как сообщила пресс-служба Акорды, Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2025 - 2027 годы".
Закон устанавливает с 1 января 2025 года:
- Минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге.
- Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 32 360 тенге.
- Минимальный размер пенсии - 62 771 тенге.
- Месячный расчетный показатель - 3 932 тенге.
- Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 46 228 тенге.
Республиканский бюджет на 2025-2027 годы предусматривает доходы в размере 21 триллион 392 миллиарда 54 миллиона 673 тысяч тенге. Затраты - 25 триллионов 193 миллиарда 22 миллиона 392 тысяч тенге.
Также Президент подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы".
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