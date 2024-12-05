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Токаев утвердил минимальную зарплату, пенсию и МРП на 2025 год

5 декабря 2024, 16:26 |  Государство

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который определяет размеры минимальной заработной платы, месячного расчетного показателя и минимального размера пенсии на 2025-й год, передает Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как сообщила пресс-служба Акорды, Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2025 - 2027 годы".

Закон устанавливает с 1 января 2025 года:

  1. Минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге.
  2. Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 32 360 тенге.
  3. Минимальный размер пенсии - 62 771 тенге.
  4. Месячный расчетный показатель - 3 932 тенге.
  5. Величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 46 228 тенге.

Республиканский бюджет на 2025-2027 годы предусматривает доходы в размере 21 триллион 392 миллиарда 54 миллиона 673 тысяч тенге. Затраты - 25 триллионов 193 миллиарда 22 миллиона 392 тысяч тенге.

Также Президент подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025-2027 годы".