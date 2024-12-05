Новости

Факты хищения выявили в авиакомпании FlyArystan

5 декабря 2024, 14:07 |  Происшествия

Руководство FlyArystan выявило факты хищения денежных средств. Авиакомпания обратилась в полицию для установления виновных лиц и возмещения материального ущерба, передает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Отмечается, что руководство обратилось в аудиторскую компанию для проведения независимого расследования.

"По результатам расследования факты хищения были подтверждены, в связи с чем авиакомпания обратилась в правоохранительные органы для установления виновных лиц и возмещения материального ущерба. Компания полностью учла эту сумму в финансовой отчётности за девять месяцев", – отмечается в сообщении.

В интересах следствия детали не сообщают.

Похищенная сумма также неизвестна.

Фото Комитета гражданской авиации