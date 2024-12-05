Факты хищения выявили в авиакомпании FlyArystan
5 декабря 2024, 14:07 | Происшествия
Руководство FlyArystan выявило факты хищения денежных средств. Авиакомпания обратилась в полицию для установления виновных лиц и возмещения материального ущерба, передает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Отмечается, что руководство обратилось в аудиторскую компанию для проведения независимого расследования.
"По результатам расследования факты хищения были подтверждены, в связи с чем авиакомпания обратилась в правоохранительные органы для установления виновных лиц и возмещения материального ущерба. Компания полностью учла эту сумму в финансовой отчётности за девять месяцев", – отмечается в сообщении.
В интересах следствия детали не сообщают.
Похищенная сумма также неизвестна.
Фото Комитета гражданской авиации
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