4 декабря 2024, 16:50

Первенство мира по универсальному единоборству среди мужчин и женщин проходило с 28 ноября по 1 декабря в Саратове в России. В соревнованиях, прошедших во дворце спорта «Протон-арена», приняли участие более 300 спортсменов из 30 стран.

Среди участников был и костанаец - военнослужащий воинской части 6697 регионального командования Национальной гвардии Республики Казахстан «Орталық» старший лейтенант Ержан АБИКЕЕВ. В весовой категории до 60 кг гвардеец занял призовое первое место.

- Это очень специфический вид спорта. Это связано с тем, что перед поединком спортсмены должны преодолеть полосу препятствий, - отметил военнослужащий. - Спортсмены, преодолевшие полосу препятствий, сразу же выходят на ринг и вступают в бой между собой. Для меня эти соревнований были очень успешными. Благодаря своему кропотливому труду я сегодня заслужил звание чемпиона мира.

По окончании соревнований всем спортсменам, ставшим призерами, были вручены специальные призы, кубки и медали.