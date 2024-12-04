По прогнозам синоптиков, в четверг, 5 декабря, на западе и севере области ночью будет идти небольшой снег. Днём снег ожидается на севере, западе и востоке. На юге ночью и утром - туман.





В пятницу, 6 декабря, по области прогнозируется снег, низовая метель. В субботу, 7 декабря, осадков не будет, на юге в ночные и утренние часы - туман.

В Костанае снег прогнозируется на четверг-пятницу, в субботу — без осадков.

- По области в четверг ночью будет 2-7, на востоке 10 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. - Днём термометры покажут -4...+1°С. В пятницу ночью ожидаем -7...-12°С, на юге -3°С, днём -2...-7°С. В субботу ночь будет более холодной, чем две предыдущие, температура воздуха упадет до -13...-18°С, а днём поднимется до -5...-10°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -3...-5°С, днём 0...-2°С. В пятницу: ночью -8...-10°С, днём -3...-5°С. В субботу: ночью -13...-15°С, днём -5...-7°С.

В четверг ожидается юго-западный ветер, в пятницу и субботу - северо-западный. Скорость ветра в ближайшие три дня составит 9-14 м/с по области и 7-12 м/с в Костанае.

Фото Олега ПАКА

