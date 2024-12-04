Акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова спросили о причинах "сепаратистских настроений" в регионе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Гауез Нурмухамбетов. Фото:gov.kz

На брифинге в СЦК журналист напомнила, что в прошлом году за сепаратизм были осуждены жители Петропавловска. После этого, по ее словам, наблюдалось еще несколько похожих случаев.

"С чем связаны подобные настроения в вашем регионе? Какая работа проводится акиматом?" - прозвучал вопрос.

По словам Нурмухамбетова, акимат СКО и правоохранители проводят разъяснительную работу с населением в этой части.

"Наверное, к счастью, сегодня эти случаи практически единичные. В прошлом году по этому случаю дали реальные сроки тем людям, которые этот вопрос поднимали. Поэтому сказать, что они частые, нельзя. А что касается профилактической части - этим занимаются правоохранительные органы. Департамент полиции непосредственно этим вопросом занимается", - сказал Гауез Нурмухамбетов.

Аким считает, что информация о такого рода призывах распространяется из-за социальных сетей и мессенджеров.

"Люди смотрят. И многие вещи, конечно, носят провоцирующий характер. Радует только то, что благодаря сознанию наших граждан, той работе, которая проводится силовыми структурами, сознанию граждан, все-таки вопиющий случай, который произошел в прошлом году, сегодня люди понимают, они разборчивы, и они просто на эти вещи (на призывы - прим.) не идут. Таких реальных движений или каких-то всплесков мы, как власть, как силовой блок, мы это не отслеживаем и не видим", - сказал Гауез Нурмухамбетов.

Напомним, в марте 2023 года в сети появилось видео с заседания "Народного совета трудящихся", где собравшиеся заявили о непринятии Республики Казахстан и возвращении в Казахскую ССР. В ролике собравшиеся называли Республику Казахстан "корпорацией" и цитировали различные конспирологические теории.

В ноябре 2023 года приговором Петропавловского городского суда по совокупности уголовных правонарушений организатор "Народного совета" приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Активисткам-участницам суд назначил по 7 лет лишения свободы.

В январе этого года суд рассмотрел апелляцию "Народного совета", оставив приговор без изменения.