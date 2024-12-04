В Рудном прошел второй поединок первой декабрьской двухматчевой серии местного «Горняка» в рамках открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025. Его соперником в этой серии был хоккейный клуб «Алматы».

Рудничане встречают соперника у своих ворот / Фото pro.ligasy.kz

Накануне гости из южной столицы республики одержали уже третью победу в регулярном чемпионате над рудничанами, которые после этого поражения (2:3) потеряли одну строчку в турнирной таблице и покинули зону плей-офф.

Счет в поединке регулярного чемпионата, как и в предыдущем матче, открыл «Алматы». В середине первого периода нападающий гостей Ян Хоменко броском справа с острого угла поразил правый верхний угол ворот. В этот момент команды играли в формате «четыре на четыре» - после того, как игроки обоих клубов были наказаны за грубость и в составе рудничан двухминутное наказание отбывал нападающий Данила Милушкин.

Хозяева сравняли счет на 15-й минуте. После поперечной передачи Валерия Гурина бросок по воротам гостей нанес с правого края Руслан Абдуллаев, вратарь «Алматы» Антон Осокин отбил шайбу, но ее тут же добил в сетку находившийся рядом нападающий «Горняка» Дмитрий Тесленко - 1:1.

В середине второго периода гости вновь вышли вперед. На этот раз «Горняк» после удаления Руслана Утебаева за подножку играл в меньшинстве, и гостям понадобилось полминуты, чтобы реализовать численный перевес. Один из авторов голов в предыдущем матче Егор Кожевников после трех подряд безуспешных попыток своих товарищей по команде переиграть вратаря рудничан Владислава Нурека добил-таки шайбу в ворота, подкараулив ее справа у «пятачка». А за полторы минуты до второго перерыва после выхода «два на одного» нападающий «Алматы» Даниил Чупарнов переиграл защитника рудничан Александра Каткова и вратаря, отправив третью шайбу в ворота хозяев.

Нападающий «Горняка» Данила Платонов у ворот «Алматы» / Фото pro.ligasy.kz

В третьем периоде, как и в матче накануне, зрители заброшенных шайб не увидели, хотя моменты для взятия ворот были у обеих команд. И «Горняк», переигравший по всем показателям алматинский клуб, вновь уступил - 1:3 (1:1, 0:2, 0:0).

Слабым утешением для рудничан стало известие о признании лучшим игроком предыдущей, 12-й игровой недели чемпионата их нападающего Оскара Юлбарисова.

Оставшийся на девятом месте «Горняк» следующие матчи регулярного чемпионата проведет 10 и 11 декабря в Атырау против местного «Бейбарыса». А до конца года рудничанам предстоят еще три двухматчевых противостояния: с «Актобе» (14 и 15 декабря в Актобе), «Кулагером» (23 и 24 декабря в Рудном) и «Номадом» (27 и 28 декабря в Рудном).