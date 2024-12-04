Необоснованное завышение стоимости работ по строительству и ремонту автомобильных дорог выявила антикоррупционная служба. В частности, акиматы включали в смету по текущему и среднему ремонту непредвиденные расходы в размере 2% от суммы проекта. Хотя законодательством такие затраты не предусмотрены. В результате стоимость ремонта дорог увеличилась на 840 млн тенге.

Фото из архива "НГ"

- Кроме того, при формировании сметы не учитывались внесенные изменения по расчету сметной прибыли, - сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК. - Применяли старый норматив – 8% (по-новому 5%), что также привело к удорожанию проектов.

Во время мониторинга антикор также выяснил, что контроль качества выполненных работ проводился только на некоторых участках дорог. Акиматы сами выбирали, какие дороги пройдут лабораторные исследования. В результате ежегодно 20%-30% ремонтируемых участков не обследовались филиалом Национального центра качества дорожных активов.

- К примеру, в Мендыкаринском районе испытания провели лишь на 3 км дороги «Боровской-Узынагаш», при ее протяженности 28 км, - сообщает ведомство.

По итогам анализа акимат Костанайской области пересмотрел условия договоров, исключив непредвиденные расходы, а подрядные организации возместили необоснованно полученные средства в размере 32 млн тенге.