Иск, поданный гражданской И. к поликлинике № 3, рассматривал Костанайский городской суд. Женщина просила взыскать 3 млн тенге за моральный ущерб, но суд посчитал эту сумму завышенной.

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- Из материалов дела установлено, что при проведении внутривенной инъекции по назначению врача, у истца возникло местное осложнение, которое в дальнейшем привело к развитию неврита локтевого и срединного нерва справа, - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда. - Согласно акту о результатах проверки, жалобы признана частично обоснованной. Вина в причинении вреда И. установлена материалами дела, имеется причинно-следственная связь между действиями работников ответчика и наступившими последствиями для истца.

Суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать с КГП «Поликлиника № 3 города Костанай» в пользу гражданки И. компенсацию морального вреда в размере 700 000 тенге.

Решение еще не вступило в законную силу.