В декабре после перерыва, связанного с проведением национальной сборной Казахстана по баскетболу двух выездных матчей отборочного этапа Кубка Азии 2025 года с командами Ирана и Индии, продолжился регулярный чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги.

Игроки БК «Тобол» Шаим Куанов и Антон Быков в составе национальной сборной Казахстана по баскетболу провели игры квалификации на Кубок Азии 2025 / Фото instagram.com/bctobol

Вчера в спорткомплексе Центра олимпийской подготовки, расположенном в селе Алмалыбак Карасайского района Алматинской области должна была состоятся первая игра двухматчевой серии между БК «Ирбис-Алатау» и БК «Тобол». Однако утром в день матча баскетбольный клуб «Тобол» и Федерация баскетбола Казахстана на своих официальных страницах в соцсетях объявили об отмене четырех выездных матчей с участием костанайского клуба с БК «Ирбис-Алатау» (3 и 4 декабря), а также БК «Алматинский Легион» (7 и 8 декабря). БК «Тобол» опубликовал следующее объявление:

«Уважаемые, болельщики! К сожалению, из-за форс-мажорных обстоятельств запланированные выездные игры БК «Тобол» с БК «IRBIS Алатау» и «Алматинским Легионом», которые должны были состояться на этой неделе, отменяются. Мы искренне сожалеем о сложившейся ситуации и благодарим всех за вашу поддержку. Следите за нашими обновлениями - мы обязательно прокомментируем данную ситуацию позже, а также сообщим решение Федерации о результатах неявки или переносах матчей. Спасибо, что вы с нами!»

Вечером же на сайте Национальной баскетбольной федерации появилась информация, что игра между командами БК «Irbis-Alatau Almaty» и БК «Тобол» решением НБФ РК была запротоколирована техническим поражением костанайской команды - 0:20.

Кстати, не состоялся и матч сборной Казахстана с командой Ирана. В ночь перед матчем в официальном аккаунте республиканской федерации баскетбола появилось сообщение об отмене поездки. «В связи с нестабильной ситуацией в Исламской Республике Иран Министерство туризма и спорта РК, а также Министерство иностранных дел РК рекомендовали воздержаться от поездки в эту страну, - говорилось в сообщении. - Принимая во внимание сложившуюся ситуацию и руководствуясь принципом обеспечения безопасности наших спортсменов и членов команды, Национальная федерация баскетбола РК направила в ФИБА официальный запрос с просьбой рассмотреть возможность переноса матча против сборной Ирана, запланированного на 22 ноября. В настоящее время мы ожидаем официального ответа от ФИБА».

Однако ФИБА (Международная федерация баскетбола), под эгидой которой проводится турнир, отреагировала мгновенно: на сайте этой организации вечером в этот же день появился счет поединка - 20:0 в пользу хозяев паркета, что соответствует присуждению технического поражения казахстанской сборной.

А в матче в Индии победу одержали хозяева со счетом 88:69.

Мужская сборная Казахстана по баскетболу, за которую выступают два игрока «Тобола» Шаим Куанов и Антон Быков, после двух выездных поражений подряд осталась на втором месте в группе «Е», имея в активе две победы на старте турнира, обыграв на своем паркете вначале сборную Индии со счетом 63:50, а потом взяв верх в гостях над сборной Катара - 73:68. В начале следующего года казахстанская сборная проведет на домашнем паркете оставшиеся матчи группового отборочного этапа со сборной Катара - 21 февраля и со сборной Ирана - 24 февраля.