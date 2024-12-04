Сколько казахстанцев за три месяца добровольно отказались от получения банковских займов и микрокредитов, сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК. Сервис стал доступен с 1 сентября этого года, передает Informburo.kz.

Сервисом "Стоп-кредит" в стране воспользовались 855,6 тысячи граждан.

Установить такой запрет заёмщик может на портале eGov.kz и мобильном приложении е-GOV mobile. Воспользоваться услугой можно с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Запрет действует в течение полугода, после чего её необходимо обновлять. При этом самозапрет на выдачу кредитов можно устанавливать и снимать неограниченное количество раз.

"Важно отметить, что подключить эту услугу за другого человека невозможно – каждый должен сделать это самостоятельно. Поэтому не стоит верить различным "посредникам", предлагающих установить "Стоп-кредит" за символическую плату", – отметили в агентстве.

Злоумышленники не смогут оформить кредиты на тех, кто воспользовался сервисом, так как запрет отображается в персональном кредитном отчёте, напомнили в ведомстве.