На новогоднее оформление улиц в этом году было выделено 29,5 млн тенге, однако подрядчик, выигравший конкурс, не торопится приступать к работе, передает ИА "Город". Об этом 2 декабря на расширенном совещании сообщил глава города Виктор Ионенко.

- Из бюджета совместно с депутатами выделили средства на украшение города, 18 ноября подписали договор с подрядчиком - ТОО из Кызылорды, и с тех пор ни одного движения со стороны компании нет, ничего не делается, взноса гарантийного нет, приехал представитель фирмы, ничего внятного не сказал, пожал плечами и уехал. И снова издержки нашей системы госзакупок налицо. Деньги были выделены, эскизы согласованы, в конечном итоге человек почти в два раза цену сбросил, и там элементарно на материалы не хватит, - высказался аким Рудного.

Журналисту портала в отделе ЖКХ акимата Рудного подтвердили, что в рамках новогоднего оформления был запланирован большой объем работ. На выезде из Рудного в сторону Костаная (на пересечении Ленина-Кустанайская) и в районе мечети - OIL-центра планировали установку композиций «Звездопад» - каждая из 12 украшенных иллюминацией фигур. Также фонтан на проспекте Космонавтов хотели оформить в виде большого подарка, соответственно, с подсветкой в ночное время. Вдоль ул. 40 лет Октября должны по плану разместить светящиеся растяжки, а фонари на разделительной полосе по ул. 50 лет Октября украсить объемными светящимися фигурами. Запланировал город и украшение яблонь, растущих на разделительной полосе по ул. Ленина: деревья должны украшать декоративные игрушки с иллюминацией.

Неужели горожане не увидят всей этой красоты?

- В рамках договора мы должны до 16 декабря ждать, но будем надеяться на лучшее, - прокомментировал аким города Виктор Ионенко.

Что касается строительства ледового городка, то на это выделено около 30 млн тенге. И пока что работы «тормозит» только погода: нет снега.

- Ждем снег с нетерпением, помните, в прошлом году снег повалил только к середине декабря. Хотим сделать красивое пространство - с освещением, с новой елкой, план утвердили, договор заключен, там вопросов нет. Но пока ждем от природы разрешения реализовать наши планы, - добавил аким.

Завершая совещание, аким Рудного обратился к предпринимателям, руководителям предприятий и организаций с призывом активно участвовать в новогоднем оформлении своих объектов.

- Украсьте свои здания, торговые точки достойно, создайте праздничное настроение. Тем более, что год мы отработали хорошо, плотно, качественно. Есть чему радоваться. В наших силах создать новогоднее настроение в родном городе, - сказал аким.

Глава города отметил, что в прошлом году большинство предприятий и организаций Рудного в плане новогоднего украшения своих объектов сработали формально, кто-то и вовсе это проигнорировал.

Фото из архива iagorod.kz