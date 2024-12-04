С момента вступления в силу правил ввоза автомобилей в Казахстан в 2015 году никаких изменений в них не происходило. Однако в последнее время выявлены случаи массового импорта автомобилей физическими лицами, что вызывает вопросы о соблюдении налогового законодательства. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает Tengri Auto.

Фото:depositphotos.com

По словам министра, с апреля по декабрь 2023 года зафиксировано множество случаев, когда граждане завозили по два и более автомобилей в год, а некоторые – даже сотни.

"Один человек ввез 793 автомобиля, а 34 человека ввезли более 100 автомобилей каждый. Очевидно, что такие объемы не связаны с личным пользованием, а указывают на предпринимательскую деятельность", - рассказал Шарлапаев.

Министр напомнил, что при таких объемах импорта следует официально оформлять ТОО, регистрировать юридическое лицо и платить соответствующие налоги. Эти требования включают не только таможенные платежи, но и корпоративные налоги, социальные отчисления и налоги на доходы.

"Для большинства граждан, которые завозят автомобили для личного пользования, правила остаются неизменными", - заявил министр.