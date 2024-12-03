Как «маленькие» акимы могут реально увеличивать поступления в бюджет и привлекать инвестиции? Главы сельских округов – сердце власти на местах и начало реализации любых госпрограмм – «могут и должны учиться эффективному управлению для нашего же блага». Тем более, что 40% из нас – сельчане.

«Глава государства ждёт реальных изменений»

Среди более 300 участников форума, помимо руководителей административных единиц, депутаты областного маслихата, представители филиала Академии государственного управления при президенте РК по Костанайской области, председатели территориальных филиалов и функционеры правящей партии, которая и организовала встречу.

Её тон задал глава региона Кумар АКСАКАЛОВ:

- Уважаемые акимы! Много задач стоит, глава государства ждёт реальных изменений в сельских территориях. Мы ставим большие задачи по развитию инфраструктуры в сельской местности. Например, в поручениях главы государства есть цель - обеспечить всех жителей села качественной питьевой водой к 2026 году. В этом году у нас будет впервые подключено к центральному водоснабжению 15 сёл, на будущий год у нас 34 подобных проекта на 14,5 млрд тенге. Это только по подключению к воде! Только на ремонт дорог районного и областного значения выделено 36,6 млрд тенге. Эта сумма самая большая среди всех областных бюджетов на ремонт дорог внутри области. В результате мы к 70 населённым пунктам в этом году подвели дороги.

- В нашей области 40% населения живёт на селе, - напомнил Кумар Аксакалов. - Так что качество обслуживания сельчан – важный вопрос. За последние два года бюджет области вырос на 60%. Бóльшая часть этих денег идёт как раз на развитие сельских территорий. На это из бюджета направлено в четыре раза больше, чем два года назад. За это же время собственные доходы областного бюджета выросли на 42%.

Когда размер налогов имеет значение

Это при том, что сельские акимы, как правило, формируют на местах куда более скромные денежные поступления. Бюджеты сёл и округов часто субсидируются и обеспечивается за счёт трансфертов, а взимаемые акимами налоги не делают большой финансовой погоды.

- В последние годы мы получаем около 28 млн тенге своих налогов, - поясняет "НГ" аким Первомайского сельского округа (Мендыкаринский район) Валерий Михайлович СОСЕНКО, - а в бюджете, чтобы социальные вопросы решать, допустим, те же дороги строить, требуется порядка 350 млн расходной части.

Валерий Сосенко: "Отток населения существенного влияния на наши налоги не оказывает. Влияет количество бизнес-субъектов"

Тем не менее, как считает советник акима Костанайской области Гульмира КАПЕНОВА, акимы сельских округов остаются основной силой в реализации всех государственных программ реформ:

- По моему глубокому убеждению с них всё начинается и на них держится практически всё. Сельские акимы могут и должны учиться эффективному управлению для нашего же блага, они могут реально влиять на размер налогооблагаемой базы. Она зависит от того, как аким села выстраивает работу по стимулированию развития малого и среднего бизнеса. Привлечение любого бизнеса, создание для него комфортных условий обязательно будет этому способствовать. Каждый бизнесмен будет выбирать регион, где ему размещать свой бизнес, в зависимости от преференций со стороны местных властей. Он придёт туда, где ему выгодно и где проще решать свои вопросы, где создаются условия.

Гульмира Капенова: "Сельские жители должны расходовать свои средства у себя на селе, а не в городе"

Как этого добиться на практике? Валерий Михайлович поясняет, как множество мелких, казалось бы, производств, могут сложиться в полноводный налоговый поток. Если, конечно, грамотно его «проложить»:

- Вот есть у нас предприниматель, сейчас на ноги становится, купил здание для пекарни. Будем помогать и открывать! Мы с такими работаем, способствуем тому, чтобы они получали доступные кредиты. Мы можем содействовать развитию предпринимательства, открытию каких-то новых ИП и ТОО. Можем искать новых участников, помогать им с получением льготных кредитов, чтобы они открывали новые рабочие места, новые производства. Это незначительное увеличение, но это входит в нашу компетенцию.

Предприниматель! Как ты помог селу?

Другая задача, заявил глава региона, добиться того, чтобы в крупных агроформированиях не забывали, на какой земле хлеб растят: хозяйствуешь – помоги тем, кто здесь живёт.

- Не будет отдачи, не будет должного отношения к людям, которые живут на этой земле, государство будет принимать соответствующее решение – отрезал Кумар Аксакалов. - Поэтому мы с прошлого года говорим: заключайте договоры, меморандумы. У нас есть примеры, когда предприниматели относятся к этому должным образом, но этих примеров не так много. Нам нужно направить сельхозтоваропроизводителей так, чтобы они думали о жителях. По итогам текущего года нам нужно собрать их и заслушать отчёт – как в этом году сработало предприятие и как они помогли сельским территориям. Тем более, что это в законе прописано: каждый руководитель предприятия должен отчитаться перед своими работниками.

Весной этого года стартовал региональный проект «Жарқын ауыл». Подписаны трёхсторонние меморандумы о социальном сотрудничестве между сельскими акимами, предпринимателями и филиалами партии «Аманат». На сегодня по всей области реализованы 903 мероприятия на 15 млрд тенге, в том числе за счёт привлечённых средств – более 600 (3 млрд). Установлены 47 въездных арок, 34 детских и спортивных площадок, 45 заборов, построены 62 дома, отремонтированы 140 улиц.

- Мы ликвидировали ветхие дома, установили современные спортивные и детские площадки, обновили уличное освещение, - рассказывает аким Алтынсаринского района Арнур САРТОВ. – А в этом году завершили ремонт 15 км автодорог. Все эти меры направлены на создание комфортной среды для жизни и стимулирование экономического роста.

- Мы находим с предпринимателями общий язык, - делится опытом Валерий Сосенко. - Вот, например, есть у нас градообразующее ТОО. В этом году они нам построили детскую спортивную и игровую площадку за 11,5 млн тенге. Со всеми сельхозтоваропроизводителями мы заключили меморандумы как раз о социальной ответственности бизнеса. Это, к примеру, зимнее содержание дорог, очистка от снега. Не скажу, что нам просто решать эти вопросы, в последнее время сложно с ними работать. Они говорят: "Но мы ведь налоги платим!"

- Эта работа нелёгкая, - соглашается с сельским акимом Капенова. - Но у нас ещё есть сфера услуг, образовательный бизнес. Много маленьких предприятий дают тот же экономический эффект, что и одно крупное. Этому сельских акимов можно и нужно учить. Скажу больше – в костанайском филиале Академии госслужбы ведутся курсы для акимов сельских округов. Одна из учебных тем как раз посвящена правильному взаимодействию с бизнесом. Ключевой элемент здесь – дать правильную оценку возможностям своего села. Это может быть связано, например, с краеведческим и аграрным туризмом, мелким ремесленным производством, с тем, чтобы люди не заезжали в город тратить там деньги на какие-то услуги, которые вполне могут работать в деревне: салоны красоты, кафе, канцелярские товары и т. д. Акимы сельских округов должны выявлять инициативных, активных жителей и продвигать, поддерживать их инициативы.

Конкурентная среда – не простое украшение

Как заявлял ранее президент Токаев, «Прямые выборы акимов являются серьёзным компонентом начавшихся реформ и, по сути, основой модернизации всей политической системы». В Костанайской области такие выборы проводились 222 раза в 185 административных единицах. Партия парламентского большинства выдвигала кандидатуры 130 раз (а это 58,6% от всех предложенных), причём все её кандидаты прошли во власть по итогам голосования. Таким образом сегодня в области работают 197 акимов посёлков, сёл и сельских округов, из которых 173, или 88%, члены партии «Аманат».

- Выборность этих акимов – это как раз создание конкурентной среды, - добавляет Гульмира Капенова. - Когда человек попадает в конкурентную среду, он ускоряется в принятии решений и в проведении мероприятий, на которые он нацелен. Когда есть убеждённость, что 10-15 лет тебя никто не сдвинет, ты элементарно – такова человеческая природа – будешь откладывать это на завтра.

Учиться и… учиться!

На панельной сессии акимы рассмотрели меры государственной поддержки по содействию предпринимательской инициативе и прошли обучение по последним изменениям в законодательстве. Привлёк внимание новый закон «О государственных закупках»: например, представители власти узнали, почему нельзя закупаться через товарные биржи или что грозит за проведение конкурса с использованием рамочных соглашений, да ещё при двухэтапных процедурах.

Проблемы, с которыми сталкиваются представители «низовой» власти, требуют не только индивидуальных решений, но и командного подхода. Можно заявить, что первый форум сельских акимов стал обсуждением выигрышных практик управления и шагом к созданию сети правовой взаимопомощи. А с этого одного шага, как говорили древние мудрецы, начинается длинный путь.

Фото Игоря НИДЕРЕРА