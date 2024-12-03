Комитет санитарно-эпидемиологического контроля подготовил проект документа "Стандарт организации питания в организациях образования и воспитания". Документ опубликован на портале открытых нормативных правовых актов для обсуждения, которое продлится до 17 декабря, передает Informburo.kz.

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Согласно стандарту, столовая должна согласовывать меню с директором организации. Нельзя давать детям одни и те же блюда, гарниры или кулинарные изделия в течение одного дня и в два последующих календарных дня. Это относится и к системе "шведский стол".

Лимит соли в день – до 3 граммов для младших классов и 5 граммов для остальных школьников. Солонки на столах не ставятся. Сахар можно добавлять в еду не более 26-34 граммов в день в зависимости от возраста ребёнка. На 100 граммов блюда допускается не более 0,3 грамма соли и 5 граммов сахара.

Три четверти еды должны составлять продукты растительного происхождения – овощи, фрукты, злаковые, бобовые, ягоды, орехи, семена. Из мяса предусматриваются курица и индейка без шкурок, конина, телятина и говядина.

Жирность сливочного масла должна быть не менее 72%. В качестве напитков предусматриваются вода без газа, молоко, фруктовые чаи, компоты, фруктово-ягодные напитки с не более чем 2,5% сахара.

Блюда следует готовить варкой, запеканием, тушением или на пару. С ноября по май в еду будут добавлять витамин С для укрепления иммунитета.