В 2025 году в Казахстане проведут индексацию пенсий и пособий. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как сообщил Байбазаров на брифинге в правительстве, порядка 2 миллионов казахстанских семей с детьми охвачены пособиями из республиканского бюджета и социальными выплатами из государственного фонда социального страхования.

"С начала 2025 года все размеры государственных пособий семьям, имеющим детей, будут проиндексированы на 6,5 процента. Всего в республиканском бюджете на 2025 год на выплату пособий семьям, имеющим детей, предусмотрено 875,1 миллиарда тенге. Социальная поддержка малообеспеченных граждан будет продолжена через оказание адресной социальной помощи. На 1 ноября текущего года адресную социальную помощь (АСП) получили 76 тысяч семей, или 403 тысячи человек. В рамках пересмотра подходов оказания АСП с учетом расходов граждан предстоит трансформация с использованием Цифровой карты семьи и интеграции с системами государственных и негосударственных организаций", - заявил Байбазаров.