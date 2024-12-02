Как прогнозируют синоптики, во вторник и среду, 3-4 декабря, небольшой снег ожидается на западе и севере области. На востоке и юге ночью и утром - туман.

Фото Олега ПАКА



В Костанае в ближайшие два дня без осадков.

- Ночью во вторник по области термометры покажут 3-8°С, на востоке 11 градусов мороза, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Днем ожидаемая температура воздуха 0...-5°С, на юге +10°С. В среду ночью столбики термометров опустятся до отметок -5...-10, на востоке -13°С. Днём будет -3...+2, на востоке до -6°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -6...-8°С, днём -1...-3°С. В среду: ночью -6...-8°С, днём 0...-2°С.

Во вторник и среду прогнозируется юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с.