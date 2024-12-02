В сети появилась информация, что детскую железную дорогу восстановили в Семее. Подробности выяснял Tengri Travel.

Фото: instagram.com/semey_akimdigi

Как оказалось, на острове Бейбітшілік в Семее восстановлена и официально открыта детская железная дорога. Ее протяженность всего два километра, по ней будет курсировать тепловоз с тремя вагонами, которые вмещают 70 пассажиров.

Первая детская железная дорога в Семее была открыта в 1979 году, однако ее работа прекратилась в 1995 году.

Как сообщает городской акимат, с образованием областного центра было принято решение восстановить исторический объект и в 2023 году начались строительные работы, которые уже завершились.

Фото: instagram.com/semey_akimdigi

В областном акимате сообщили, что пока еще разрабатывается специальный график работы.

"Пассажирами могут быть не только дети, взрослые тоже могут участвовать. Работать железная работа будет во все времена года. Вагоны будут отапливаться", – сообщили в пресс-службе.

Также уточняется, что стоимость билетов пока неизвестна. В областном акимате пообещали позднее сообщить дополнительную информацию.

Напомним, в Костанае тоже была своя детская железная дорога. Ее открыли в 1978 году. Возводили дорогу по принципу народной стройки. Поезд под названием «Юный кустанаец» с четырьмя вагонами проработал до 2000 года. После паводка, размывшего железнодорожные пути, у Парка культуры и отдыха не было средств, чтобы восстановить дорогу. И остатки путей и вагоны разобрали и растащили.