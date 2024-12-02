План работ Костанайской Горэлектросети с 3 по 6 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни компания запланировала работы на подстанциях и высоковольтных линиях в шести районах областного центра.

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В связи с этим электроэнергия будет временно отключена у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:



ТП - 554 (работы на ВЛ)

со 2 по 6 декабря 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Элеваторная 3-75,

ул. Баймагамбетова 77-147, 127/2-127/12, 129/1-129/11,

ул. Комарова 37-82,

ул. Хакимжановой 49/2 – 49/18, 35-108, 108/1-108/11, 100/11-100/15, 106/2-106/22, 92/1-92/25, 95/2-95/19,

ул. Чернышевского 2-8,

ул. Л. Беды 2-104, 104/1-104/13,

ул. Наримановская 137-147,

ул. Сералина 1-22, 14/1-14/13, 16/2-16/14, 13/1-13/12.

ТП – Кирзавод № 1 (промзона) (работы на ВЛ)

4 декабря 10:00 до 17:00

ТОО «Лудэ –Каз»,

дачи «Текстильщик 2»,

дачи «Садовод – Строитель»,

полигон «Северный»,

ИП Сабиев,

ТОО «Шаруа»,

ТОО «ГрупСтройСервис»,

ТОО «Костанай Жолдары».

КТП-46 (работы на ВЛ)

5 декабря 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Баймагамбетова 178-249, 184/1-184/184/9,

ул. Шевченко 116 – 207 а.

ТП-114 (работы на ВЛ)

5 декабря 10:00 до 14:00

Частный сектор:

ул. Сьянова 22-42, 189-219,

ул. Рабочая 15-26,

ул. Каирбекова 208-234,

пр. Назарбаева 18-24, 22/1.

ТП-Фарватер (промзона) (работы на ВЛ)

5 декабря 10:00 до 18:00

ИП Гареев,

ТОО «Ван»,

ТП Банников,

ТОО «Компани-Дост»,

ТОО «Анай»,

ТОО «Реалити КСТ»,

ТОО «БК-бетон»,

ИП Пупырева,

ИП Щепотьева.

ТП-409 (работы на ПС)

6 декабря 10:00 до 19:00