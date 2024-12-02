В шести районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе
2 декабря 2024, 14:55 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 3 по 6 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни компания запланировала работы на подстанциях и высоковольтных линиях в шести районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи с этим электроэнергия будет временно отключена у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП - 554 (работы на ВЛ)
со 2 по 6 декабря 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Элеваторная 3-75,
- ул. Баймагамбетова 77-147, 127/2-127/12, 129/1-129/11,
- ул. Комарова 37-82,
- ул. Хакимжановой 49/2 – 49/18, 35-108, 108/1-108/11, 100/11-100/15, 106/2-106/22, 92/1-92/25, 95/2-95/19,
- ул. Чернышевского 2-8,
- ул. Л. Беды 2-104, 104/1-104/13,
- ул. Наримановская 137-147,
- ул. Сералина 1-22, 14/1-14/13, 16/2-16/14, 13/1-13/12.
ТП – Кирзавод № 1 (промзона) (работы на ВЛ)
4 декабря 10:00 до 17:00
- ТОО «Лудэ –Каз»,
- дачи «Текстильщик 2»,
- дачи «Садовод – Строитель»,
- полигон «Северный»,
- ИП Сабиев,
- ТОО «Шаруа»,
- ТОО «ГрупСтройСервис»,
- ТОО «Костанай Жолдары».
КТП-46 (работы на ВЛ)
5 декабря 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова 178-249, 184/1-184/184/9,
- ул. Шевченко 116 – 207 а.
ТП-114 (работы на ВЛ)
5 декабря 10:00 до 14:00
Частный сектор:
- ул. Сьянова 22-42, 189-219,
- ул. Рабочая 15-26,
- ул. Каирбекова 208-234,
- пр. Назарбаева 18-24, 22/1.
ТП-Фарватер (промзона) (работы на ВЛ)
5 декабря 10:00 до 18:00
- ИП Гареев,
- ТОО «Ван»,
- ТП Банников,
- ТОО «Компани-Дост»,
- ТОО «Анай»,
- ТОО «Реалити КСТ»,
- ТОО «БК-бетон»,
- ИП Пупырева,
- ИП Щепотьева.
ТП-409 (работы на ПС)
6 декабря 10:00 до 19:00
- ТОО «МеталлМастер» по ул. Уральская 29,
- ИП Бакпасов,
- ИП Бишенов,
- магазин «Особняк».
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