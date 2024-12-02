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В шести районах Костаная будут отключать электроэнергию на этой неделе

2 декабря 2024, 14:55 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети  с 3 по 6 декабря сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В эти дни компания запланировала работы на подстанциях и высоковольтных линиях в шести районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи с этим электроэнергия будет временно отключена у потребителей частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП - 554 (работы на ВЛ)

со 2 по 6 декабря 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Элеваторная 3-75, 
  • ул. Баймагамбетова 77-147, 127/2-127/12, 129/1-129/11, 
  • ул. Комарова 37-82, 
  • ул. Хакимжановой 49/2 – 49/18, 35-108, 108/1-108/11, 100/11-100/15, 106/2-106/22, 92/1-92/25, 95/2-95/19, 
  • ул. Чернышевского 2-8, 
  • ул. Л. Беды 2-104, 104/1-104/13, 
  • ул. Наримановская 137-147, 
  • ул. Сералина 1-22, 14/1-14/13, 16/2-16/14, 13/1-13/12.

ТП – Кирзавод № 1 (промзона) (работы на ВЛ)

4 декабря 10:00 до 17:00

  • ТОО «Лудэ –Каз», 
  • дачи «Текстильщик 2», 
  • дачи «Садовод – Строитель», 
  • полигон «Северный», 
  • ИП Сабиев, 
  • ТОО «Шаруа», 
  • ТОО «ГрупСтройСервис», 
  • ТОО «Костанай Жолдары».

КТП-46 (работы на ВЛ)

5 декабря 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 178-249, 184/1-184/184/9,
  • ул. Шевченко 116 – 207 а.

ТП-114 (работы на ВЛ)

5 декабря 10:00 до 14:00

Частный сектор:

  • ул. Сьянова 22-42, 189-219, 
  • ул. Рабочая 15-26, 
  • ул. Каирбекова 208-234, 
  • пр. Назарбаева 18-24, 22/1.

ТП-Фарватер (промзона) (работы на ВЛ)

5 декабря 10:00 до 18:00

  • ИП Гареев, 
  • ТОО «Ван», 
  • ТП Банников, 
  • ТОО «Компани-Дост», 
  • ТОО «Анай», 
  • ТОО «Реалити КСТ»,
  • ТОО «БК-бетон», 
  • ИП Пупырева, 
  • ИП Щепотьева.

ТП-409 (работы на ПС)

6 декабря 10:00 до 19:00

  • ТОО «МеталлМастер» по ул. Уральская 29, 
  • ИП Бакпасов, 
  • ИП Бишенов, 
  • магазин «Особняк».