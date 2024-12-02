29 ноября 2024 года ушел из жизни Виктор Михайлович ПРОДАН - мастер спорта международного класса по велоспорту, победитель и призер чемпионатов Казахстана, СССР и Европы, заслуженный тренер РК.

С велосипедом подружился он совсем маленьким в своей родной Введенке, где родился 8 февраля 1951 года. Его дед по материнской линии был председателем объединенных колхозов, и Витя вместе с ним объезжал вверенные тому хозяйства.

«Я навсегда впитал в себя тепло земли, запах парного молока и свежеиспеченного хлеба. Полюбил и людей, которые трудятся на этой земле», - вспоминал Виктор Михайлович.

А свои первые уроки спорта он получил от дяди Владимира Андреевича Кувалдина, который был председателем районного спорткомитета. И когда он увидел спортсменов - молодых сильных, красиво сложенных ребят - решил, что тоже будет таким, заявив об этом своим родным.

«Все, что происходит в жизни, не случайно, - говорил Виктор Михайлович. - Но иногда значимые события происходят только благодаря случаю».

Вот и на спортфак пединститута он поступил, как лыжник, показывая неплохие результаты. А весной 1970 года, чтобы не терять физическую форму, выступил на открытии сезона по велоспорту и неожиданно для всех и для самого себя выиграл индивидуальную гонку с большим преимуществом.

Затем были победы на первенствах области и республики, в составе сборной которой Продан стал серебряным призером турнира республик Средней Азии и Казахстана во Фрунзе. В начале октября на Кубке СССР в Ереване он также стал серебряным призером, после чего был включен в состав сборной Советского Союза. Вот так за полгода молодой спортсмен прошел путь от новичка до члена сборной страны по велоспорту.

Через год по результатам выступлений на всесоюзных и международных соревнованиях Виктора Продана включили в состав олимпийской сборной СССР для подготовки к Олимпийским играм 1972 года в Мюнхене. Но на Олимпиаду, увы, он не поехал...

«Мерки в сборной СССР были другие. Тогда на одну путевку претендовали несколько человек с мировыми именами», - говорил Виктор Михайлович.

За месяц до Олимпиады на пьедестале «Гран-при Таллина» Продан поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала, а вторым стал действующий чемпион и рекордсмен мира швейцарец Ксавер Курман, который и на Олимпиаде в Мюнхене завоевал серебро.

В начале 90-х Виктор Михайлович ушел из спорта. В те года многое разваливалось. Велоспорт, как дорогой вид, был закрыт в нашей области. Продан занялся предпринимательской деятельностью, руководил строительным кооперативом и финансово помогал тем, кто остался в спорте.

Он вел активный образ жизни, являлся вице-президентом федераций велоспорта области и ветеранов спорта. В качестве почетного гостя посещал соревнования вплоть до самого высокого уровня, поддерживал связи с теми, с кем был в сборных республики и Союза. Занимался в тренажерном зале, плавал, катался на лыжах. Он не хотел, чтобы его увидели старым и немощным. Часто встречаясь с начинающими спортсменами, Виктор Михайлович обращался к ним с такими словами:

«Спорт - это чудесная страна, где перед каждым открывается возможность стать великим и знаменитым. В этой стране все люди братья и битвы происходят только на спортивных аренах. Не бойтесь ставить перед собой высокие цели и не жалейте себя для их достижения. Не все станут великими спортсменами, но время, проведенное в спорте вы будете вспоминать, как одно из лучших в вашей жизни».

А еще он писал стихи. И на вопрос: «Не пришла ли пора увидеть свет сборнику?», отвечал: «Постараюсь, чтобы мои рифмы увидели свет, но не обещаю, что скоро».

...И когда меня не станет рядом,

Я постараюсь грусть вашу унять,

Я вернусь упавшей ли звездою

Дорогой ли, повернутою вспять...

Фото из личного архива автора