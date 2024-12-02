Именно в шашках, среди всех иных интеллектуальных игр, у наших инвалидов особые успехи на республиканском и даже мировом уровне. Турнир прошел 30 ноября в городской библиотеке имени Николая Островского.

Состязающиеся были разделены на две лиги: вторую и первую, состоявшую в основном из участников республиканских соревнований.

Во второй лиге уже не первый раз успешно выступил Баймулда Мурзабаев, занявший первое место. Вторым стал старейший участник турнира Жумагали Жумагалиев. Третьим – представитель КОС Жаксыбай Есенжулов. Все трое не потерпели в ходе состязаний ни одного поражения, но у Мурзабаева оказалось большее число побед.

Наиболее же драматичными стали состязания в первой лиге. Драматизм этот был усугублен небольшим, но оказавшим влияние на ход борьбы сокращением времени на игру в самых последних турах. Состязание длилось более четырех часов, и турнир с большим напряжением уложился в отведенное для него время.

Здесь победителем стал Касым Сатубалдин, оторвавшиийся на пол очка от Отария Квиквиния, ставшего вторым. Третье место занял представитель КОС Вячеслав Тупицин. Рядом оказался один из сильнейших игроков области Айдар Бигалиев, на игру которого повлияло сокращение времени в последнем туре, где он в двух партиях неожиданно уступил опытному Василию Каленскому.

Фото предоставлено библиотекой им. Н. Островского