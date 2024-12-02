В Агентстве по делам государственной службы (АДГС) разъяснили новые правила наказания госслужащих в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz. Недавно Глава государства внес изменения и дополнения в ряд документов по вопросам госслужбы. Некоторые из них касаются дисциплинарных взысканий для госслужащих.

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Как сообщили в АДГС в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, госслужащие в Казахстане бывают административные и политические.

Деятельность политического госслужащего носит политико-определяющий характер, и он несет ответственность за реализацию политических целей и задач. Порядок рассмотрения их дисциплинарной ответственности предусмотрен правилами наложения дисциплинарного взыскания на госслужащих. Они были утверждены еще в 2015 году.

В эти правила Президент Касым-Жомарт Токаев и внес изменения "для регламентации вышеуказанного порядка".

- Указом Главы государства внесены изменения и дополнения в правила уточняющего характера, предусматривающие наложение дисциплинарного взыскания на политических госслужащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений Президента, руководства Администрации Президента на основе и (или) во исполнение поручений Президента, - говорится в ответе агентства.

Отметим, что по закону о госслужбе за нарушение служебной дисциплины и служебной этики на госслужащих может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора, строгого выговора, предупреждения о неполном служебном соответствии, понижения в государственной должности (за исключением государственных служащих, осуществляющих свою деятельность на выборной основе) и увольнение с занимаемой государственной должности.