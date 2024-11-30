На вернисаже в Выставочном зале самые свежие работы представили известные и начинающие живописцы. «В потоке творчества»: произведения 17 авторов, выполненные в различных техниках и видах, демонстрируют арт-резюме’2024. О чём мечтали и размышляли мастера, творя свою последнюю картину в этом году?

В выставке приняли участие как известные авторы - Андрей Арискин, Татьяна Баринова, Вадим Быков, Мухамбеткали Рахалиев, Олег Кусков, Арлан Анкауов, так и молодые художники - Надежда Яковлева, Инабат Жуматаева, Вадим Бражник, Игорь Падофет.

В каждом мазке или штрихе живописцев - мелодия прошедших месяцев, радости и огорчения. Задумывается ли их автор над тем, как художество, подобно жизни, перетекает от яркой весенней палитры до тёплых осенних оттенков и зимнего монохрома? Чувствует ли он лёгкую ностальгию по недосказанному, о мечтах, подавленных рутиной, и о более смелых планах, которые он ставит на будущий год?

Художница и дизайнер Надежда ЯКОВЛЕВА, за плечами которой одиннадцать персональных выставок, представила пейзажи:

- У меня особое притяжение именно к казахстанским ландшафтам. И здесь много пространства для новых техник, новых стилизаций. В следующем году я бы хотела совершить несколько выездов, а это всегда эмоции, воздух… А сейчас, в конце творческого года я, скорее, больше встречаю, чем провожаю. Встречаю вдохновение: я, например, давно мечтала поймать нужный ракурс одного из мест ночного Костаная, и на днях, наконец, нашла его. И уже занимаюсь этой картиной!

- Мы традиционно сильны опытными пейзажистами, - подтверждает посетительница выставки Ольга КУПЕРМАН, - и тут источник, причина – наша природа. У нас есть хорошие портретисты, пейзажисты, каждый в чём-то силён. А «большие» мастера – они, конечно, многожанровы.

Каждая деталь - не просто объект на холсте. Это личная история, рассказанная в формах и линиях. Автор думает о людях, которые повлияли на его творчество: наставники, друзья, коллеги…

Дизайнер Сергей ЛИ интерпретирует своё полотно «Тост»:

- Тост – это ведь и обжаренный хлеб с тонкой корочкой. И там все интересные мне люди, вся «банда». За что они могут поднимать хлеб? Женщина справа – просто аллегория музы, но вы не туда смотрите. Обратите внимание на автобус. Какой у него номер? Костанайцы знают, куда идёт 42-й. Тост, хлеб – мы продолжаем творить (муза), но иногда провожаем друзей (автобус). Да, многослойно, не акцентируйте особо…

Вадим БЫКОВ (в центре): "Для новичков это стимул творить дальше"

- Эта выставка - итог не личной работы, пусть даже нескольких человек, это результат всего года, - говорит член союза художников РК, председатель правления Костанайской областной организации Союза художников республики Казахстан Вадим БЫКОВ. - И сегодня появились авторы, которых мы раньше не видели, например Игорь Падофет. Участие в итоговой областной выставке даст ему и прочим новичкам стимул творить дальше. А те, кого мы теряем – это всегда боль. Не хватает Димы Шалунова; это первая итоговая выставка без Сокова. Такого уровня до Георгия Михайловича не было. Ребёнок Войны, он нёс советскую школу и советские масштабы. Именно этот масштаб, глубину, кругозор, мы с его уходом и потеряли. Когда я, ещё участник изобразительного кружка, увидел его, казавшуюся мне гигантской, фреску в кинотеатре «Кустанай», я просто испытал шок. Каждый год Соков задавал тон остальным: январь начинался с открытия именно его выставки, и каждый год все поражались: когда он работает, когда успевает?

О. КУСКОВ. "На закате в лесу"

Творческий итог года - это не просто прощание, это новая надежда, открытая книга, где каждая страница ещё ждёт момента… Каждый цвет - это новая возможность, каждая линия - шаг к самопознанию.

С. ЛИ. "Эмпатия №13"

О. КУСКОВ. "Щедрый подарок осени"

Выставка «В потоке творчества» будет работать в течение месяца.

В. КОСЫК. "Крик души"

В. ЛЕОНОВ "Улыбочку!"

А. НИКОЛЕНКО. "Взглядом беркута"

Е. КИСЛИЦЫН. "Портрет Наташи". Бюст

Фото Игоря НИДЕРЕРА