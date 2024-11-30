Кому нужны такие соревнования без зрителей?
Imago
30 ноября 2024, 14:57
В только открывшемся физкультурно-оздоровительном комплексе, что в микрорайоне \"Юбилейном\" идут соревнования по баскетболу среди школьников. Но зрителей туда не пускают.
Вас у порога встретят грозные тетушки с вопросом:
- Вы с какой организации?
- Ни с какой. Просто зритель.
- Нельзя.
Спрашивается, почему нельзя? Допустим, у меня там сын играет или внук. Тогда вас отправят искать аптеку, чтобы купить бахилы как в больницу.
Вот так вот вход свободный.
По городу идут постоянно какие-то массовые соревнования по боксу, борьбе, футболу и нигде нет таких требовании, заходи, смотри, болей за участников, а кто придумал такие правила в \"Юбилейном\". Вот это вот комплекс для народа!
Представьте, требовали бы бахилы в \"Тобол-Арену\" на футбол.
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