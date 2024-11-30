30 ноября 2024, 14:57

В только открывшемся физкультурно-оздоровительном комплексе, что в микрорайоне \"Юбилейном\" идут соревнования по баскетболу среди школьников. Но зрителей туда не пускают.

Вас у порога встретят грозные тетушки с вопросом:

- Вы с какой организации?

- Ни с какой. Просто зритель.

- Нельзя.

Спрашивается, почему нельзя? Допустим, у меня там сын играет или внук. Тогда вас отправят искать аптеку, чтобы купить бахилы как в больницу.

Вот так вот вход свободный.

По городу идут постоянно какие-то массовые соревнования по боксу, борьбе, футболу и нигде нет таких требовании, заходи, смотри, болей за участников, а кто придумал такие правила в \"Юбилейном\". Вот это вот комплекс для народа!

Представьте, требовали бы бахилы в \"Тобол-Арену\" на футбол.