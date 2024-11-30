30 ноября 2024, 10:16

Жительницу Костаная судят за нанесение рекламы наркотиков на улицах города. По версии обвинения, за свою работу в общем она получила 1,9 млн тенге.

На скамье подсудимых - 34-летняя Светлана Бахвалова. Ее обвиняют в пропаганде наркотиков, что в Казахстане карается уголовной ответственностью. По ст. 299-1, ч. 2, которая предъявлена Бахваловой, ей грозит реальный срок от 3 до 6 лет.

Согласно версии обвинения, в сентябре 2023 года Бахвалова зашла в два телеграм-канала и предложила неизвестным лицам свои услуги по рекламе наркотических средств. Ей разъяснили, что нужно наносить граффити на здания по всему городу с указанием сайтов, где торгуют запрещенными веществами. Женщина так и делала, обязательно фотографировала в доказательство граффити, отправляла заказчикам, а потом получала за свои услуги оплату на «Каспи». Ее «художества» были обнаружены в разных районах Костаная: по ул. Баймагамбетова Чехова, Сералина, пр. Абая. Как зачитывал прокурор, с сентября 2023 года по апрель 2024 года Светлана Бахвалова заработала чуть более 1,9 млн тенге. Однако сама подсудимая и срок своей работы, и полученную сумму, и другие немаловажные моменты оспаривает. Во время допроса Бахвалова рассказала, что работу ей предложили неизвестные лица, изначально не пояснив, в чем будет заключаться суть. Как говорит подсудимая, она работала с конца октября и до 5 ноября 2023 года точно, получив за это время около миллиона тенге. За данный период она нанесла порядка 500 граффити в районе ГАИ, военного городка, школы №1 и в центре.

- За одну надпись мне платили 2 тысячи тенге. Напоследок, когда я уже отказалась от работы, мне предложили делать граффити в центре, за 5 тысяч тенге, - уточнила подсудимая. - Я выходила ночью, около часа, когда людей уже не было. Мне не указывали конкретные места, я сама их находила. От них было только одно условие - чтобы место было проходимое. Рисовала быстро баллончиком и убегала. За ночь около 3 надписей могла сделать. За мной потом кто-то ходил и проверял. Деньги переводили мне на «Каспи». Кто и откуда, я не знаю, потому что видела лишь надпись: «Пополнение с карты другого банка». Оплату я получала раз в 2-3 дня, по 6-10 тысяч тенге. Все фото из телефона я сразу удаляла, вдруг ребенок или муж залезет, а там у меня такие вещи.

Бахвалова утверждает, что заработала таким способом порядка миллиона. Остальная сумма, посчитанная следователем, - это то, что она получала на автомойке за стирку ковров и т.д. Кроме того, как рассказала подсудимая, на ее счет поступала оплата за работу мужа, который трудится строителем. Рассмотрение дела продолжается.