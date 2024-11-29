Уголовное дело в отношении Дархана АБДИКАРИМОВА, председателя Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского РК продолжили рассматривать в суде №2 Костаная сегодня, 29 ноября.

Он обвиняется в том, что взял взятку в размере 4,4 млн тенге от директора ТОО "Агро-Сектор" Сакена ОСПАНОВА из субсидий, предназначенных для покупки пестицидов на травлю саранчи. Абдикаримов и Оспанов давно знали друг друга и когда из резерва правительства дополнительно выделили на борьбу с саранчой около 4 млрд тенге, начал осваивать их. Тендер нужно было провести в срочном порядке, заключив договор из одного источника. Таким источником стал Оспанов, которого Абдикаримов заранее предупредил: чтобы выиграть тендер, нужно отдать 5% от суммы тендера.

Причем первые 2 млн тенге Оспанов отдал сразу, остальные 2,2 млн тенге позже.

Сначала секретарь суда передала судье Нурлану БЕКЕШЕВУ письмо, которое поступило от ТОО "Астана Нан". Директор этого ТОО утверждал, что подсудимые дали ложные показания в части закупа пестицидов из одного источника. В частности, Абдикармиов говорил, что отдал закупку Оспанову, потому что пестициды отличного качества лежали у него на складе в Костанае. Другим поставщикам их надо было еще закупить, а сроки горели. Директор столичного ТОО писал, что пестициды на самом деле были китайские, стоимостью не более 7000 тенге за 1 литр, в то время, как Оспанов продал их за 18 000 тенге за 1 литр. А у самого ТОО "Астана Нан" были отличные пестициды, но их не допустили на тендер.

В суде разгорелись споры о том, приобщать ли это письмо к делу. Адвокаты были против, прокурор за.

- Считаю, возможным приобщить письмо к делу, - разрешил ходатайство судья Бекишев.

После этого суд приступил к прениям сторон. Государственный обвинитель Марьям СУЛЕЙМЕНОВА заявила, что вина подсудимых полностью доказана, смягчающим обстоятельством назвала чистосердечное признание подсудимых.

- Прошу назначить Абдикаримову 3,5 года лишения свободы, Оспанову - 3 года лишения свободы, без конфискации имущества, так как судом не установлено, что оно добыто преступным путем, - сказала прокурор. - Обоим в колонии средней безопасности.

Адвокаты подсудимых попросили назначить штраф и приобщили к делу выписки со счетом.

- У Оспанову на счету есть 88 млн тенге, что подтверждает выписка, - заявил его адвокат Сабыржан ТУРСУНОВ. - У него имеется ряд заболеваний, он перенес несколько операций. Он не вынесет условий содержания в колонии. Он внес неоценимый вклад в развитие сельского хозяйства области, за ним коллектив в количестве 50-ти человек.

Сам Оспанов еще раз сказал, что раскаивается, признает вину, просит назначить штраф.

У Абдикаримова оказалось на счету более 44 млн тенге, кроме того, движимое и недвижимое имуществе на сумму 94 млн тенге.

- Я всегда боролся с коррупцией, первый раз оступился, - сказал подсудимый в прениях .- Я не считаю штраф мягким наказанием. Я уже наказан тем, что меня осудят, все узнали об этом деле. Я смогу приносить пользу, консультируя других по вопросам сельского хозяйства, так как у меня большой опыт в этой сфере.

Согласно статье обвинения, помимо реального срока, подсудимым могут назначить штраф в 30-40 кратном размере от суммы взятки. В связи с раскаянием и чистосердечным признанием штраф могут снизить.

Последнее слово по делу подсудимые скажут 4 декабря.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ