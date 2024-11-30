В этом году исполняется 10 лет, как в этом городе взялись обустраивать площадку для размещения бизнес-объектов. Проект поглотил около 400 млн тенге. В качестве проблемного пережил трех акимов Житикаринского района. Вопросы по нему мы адресовали четвертому.

Почему проект не удался? Что будет дальше с территорией, к которой на государственные деньги проложены коммуникации? Каков статус объекта сегодня? И есть ли планы хоть по какому-то использованию этой зоны, ведь несколько лет назад в Житикаре обсуждали идею отдать территорию под ИЖС?

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Я был на этой зоне. Сейчас там никакая работа не проводится. Коммуникации не все были подведены. Идея отдать это место под малоэтажную застройку больше не обсуждается, - ответил «НГ» на брифинге 29 ноября аким Житикаринского района Аслан ЖАНЫСПАЕВ. - Что касается дальнейшей судьбы этого объекта - будем смотреть... Для того, чтобы все-таки эта зона эффективно функционировала как индустриальная, нужна дополнительная инфраструктура - в первую очередь, железная дорога. Почему она не была запроектирована изначально, не могу сказать. Возможно, не хватало бюджетных средств. Есть и второй момент. Я имел отношению к деятельности индустриальной зоны, которая существует в Костанае. И опыт показывает, что правильнее, когда мы под определенного инвестора готовим площадку. Не наоборот. Это оправдано и по мощностям инженерным, и в целом по инфраструктуре. Поэтому сейчас я не готов сказать, когда мы запустим индустриальную зону в Житикаре и будем ли мы ее вообще запускать. Если будут инициаторы, которые захотят там разместить производство, то мы сможем туда дополнительно подтянуть инфраструктуру.

Индустриальная зона занимает 76 га на северо-запад от Житикары /Фото из архива "НГ"

Недавно в СМИ появлялась информация о том, что прокуратура предписывает законсервировать этот объект и передать его на баланс акимата. Корреспондент «НГ» попросил прояснить, на чьем же балансе индустриальная зона сегодня.

- На баланс акимата она так передана и не была, так как не было акта ввода объекта в эксплуатацию, - сказал аким района. - Прокуратура проводила проверку и действительно предписала законсервировать объект. Но чтобы вы понимали - консервация требует бюджетных денег. В этом году мы выносили вопрос на бюджетную комиссию, на рассмотрение нашими депутатами районного маслихата. Но депутаты нас не поддержали. Сказали, что в районе и городе масса других вопросов, куда мы можем направить деньги.

Что значит законсервировать такой объект? По словам акима, провести работы, определенные строительными нормами, вывезти электрооборудование, насосы.

Территория индустриальной зоны не охраняется.