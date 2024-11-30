Мы строили, строили и... не построили - О судьбе индустриальной зоны в Житикаре
Галина КАТКОВА
В этом году исполняется 10 лет, как в этом городе взялись обустраивать площадку для размещения бизнес-объектов. Проект поглотил около 400 млн тенге. В качестве проблемного пережил трех акимов Житикаринского района. Вопросы по нему мы адресовали четвертому.
Почему проект не удался? Что будет дальше с территорией, к которой на государственные деньги проложены коммуникации? Каков статус объекта сегодня? И есть ли планы хоть по какому-то использованию этой зоны, ведь несколько лет назад в Житикаре обсуждали идею отдать территорию под ИЖС?
Фото Галины КАТКОВОЙ
- Я был на этой зоне. Сейчас там никакая работа не проводится. Коммуникации не все были подведены. Идея отдать это место под малоэтажную застройку больше не обсуждается, - ответил «НГ» на брифинге 29 ноября аким Житикаринского района Аслан ЖАНЫСПАЕВ. - Что касается дальнейшей судьбы этого объекта - будем смотреть... Для того, чтобы все-таки эта зона эффективно функционировала как индустриальная, нужна дополнительная инфраструктура - в первую очередь, железная дорога. Почему она не была запроектирована изначально, не могу сказать. Возможно, не хватало бюджетных средств. Есть и второй момент. Я имел отношению к деятельности индустриальной зоны, которая существует в Костанае. И опыт показывает, что правильнее, когда мы под определенного инвестора готовим площадку. Не наоборот. Это оправдано и по мощностям инженерным, и в целом по инфраструктуре. Поэтому сейчас я не готов сказать, когда мы запустим индустриальную зону в Житикаре и будем ли мы ее вообще запускать. Если будут инициаторы, которые захотят там разместить производство, то мы сможем туда дополнительно подтянуть инфраструктуру.
Индустриальная зона занимает 76 га на северо-запад от Житикары /Фото из архива "НГ"
Недавно в СМИ появлялась информация о том, что прокуратура предписывает законсервировать этот объект и передать его на баланс акимата. Корреспондент «НГ» попросил прояснить, на чьем же балансе индустриальная зона сегодня.
- На баланс акимата она так передана и не была, так как не было акта ввода объекта в эксплуатацию, - сказал аким района. - Прокуратура проводила проверку и действительно предписала законсервировать объект. Но чтобы вы понимали - консервация требует бюджетных денег. В этом году мы выносили вопрос на бюджетную комиссию, на рассмотрение нашими депутатами районного маслихата. Но депутаты нас не поддержали. Сказали, что в районе и городе масса других вопросов, куда мы можем направить деньги.
Что значит законсервировать такой объект? По словам акима, провести работы, определенные строительными нормами, вывезти электрооборудование, насосы.
Территория индустриальной зоны не охраняется.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.