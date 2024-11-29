По прогнозам синоптиков, в субботу, 30 ноября, по области осадков не ожидается, на севере и востоке ночью и утром - туман. В воскресенье, 1 декабря, снег пройдёт на севере и востоке. Кроме того, на востоке будет туман. В понедельник, 2 декабря, небольшой снег прогнозируется на севере и западе, на востоке - вновь туман.

Фото Олега ПАКА

В Костанае в ближайшие трое суток без осадков.

- В субботу ночью будет 10-15, на востоке области 18 градусов мороза, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем 4-9 градусов мороза, на юге -1°С. В ночь на воскресенье термометры покажут -8...-13°С. Днём будет 3-8 градусов ниже нуля, на юге 0°С. В понедельник температура ночью вновь будет -8...-13°С, днём 0...-5°С, на востоке -8°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -12...-13°С, днём -4...-6°С. В воскресенье: ночью -10...-12°С, днём -2...-4°С. В понедельник: ночью -10...-12°С, днём -2...-4°С.

В субботу синоптики прогнозируют юго-западный ветер скоростью 5-10 м/с по области и 2-7 м/с в Костанае. В воскресенье и понедельник ожидается северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с по области и 5-10 м/с в Костанае.



