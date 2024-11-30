На этот день назначены общественные слушания по проекту детальной планировки. На них могут прийти все заинтересованные граждане, особенно те, кто имел на старейшем рынке города рабочие места, и те, кто живет рядом с ним.

Фото из архива "НГ"

СМИ уже сообщали, что акимат областного центра на этой территории запланировал строительство школы.

Вещевой рынок власти считают анахронизмом. По данным акимата, загруженность его составляет 15%, количество предпринимателей, работающих на Наримановке, за последние 15 лет уменьшилось почти вчетверо — с 1200 до 331 человека.

Но, кроме торгующих, строительство и сопутствующий ему снос задевает интересы хозяев 38 объектов - как жилых домов, так и бизнеса.

Общественные слушания по ПДП застройки территории Наримановского рынка и прилегающих окрестностей состоится 3 декабря в 11.00 в большом зале городской Школы детского творчества (ул. Алтынсарина, 109, 1 этаж).



