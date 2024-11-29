«Горняк» после тяжелых матчей в Кокшетау с действующим чемпионом «Арланом» принимал на своем льду в рамках открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy клуб «Бейбарыс».

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

Рудничане, занимавшие седьмую строчку в турнирной таблице с 20 набранными в 18 матчах очками, перед первым противостоянием в сезоне с атырауским клубом опережали его на 12 очков и считались фаворитами в домашней серии.

И первый период первой встречи прошел при значительном игровом преимуществе хозяев, нанесших по воротам соперника 14 бросков. Однако ни один из них не стал голевым. А вот из девяти бросков гостей один достиг цели, и на 17-й минуте нападающий «Бейбарыса» Айрат Мурзин открыл счет.

На второй минуте второго периода во время атаки «Горняка» к боровшемуся за шайбу за воротами гостей Владимиру Кротову присоединился Оскар Юлбарисов и отправил ее в середину зоны защиты соперника, откуда капитан «Горняка» Александр Куршук точно бросил с ходу мимо голкипера «Бейбарыса» Артема Микушина и сравнял счет - 1:1. Но через три минуты нападающий гостей Юсуп Асуханов сумел подправить шайбу в ворота справившегося перед этим с двумя подряд бросками Владислава Нурека, вновь выведя атырауский клуб вперед.

На 38-й минуте, когда в составе «Горняка» в течение десяти секунд были удалены два игрока - вначале Данила Омельковец за блокировку, а затем Юлбарисов за подножку, нападающий гостей Антон Злобин реализовал такой значительный численный перевес. И хозяева, во втором игровом отрезке также имевшие преимущество и игровое, и по броскам по воротам, уступили и в нем, проигрывая перед заключительным периодом уже с разницей в две шайбы - 1:3.

Третья двадцатиминутка прошла в относительно равной борьбе, результатом которой стали и равное количество бросков по воротам - по девять, и счет в ней - 1:1. И в итоге «Горняк» потерпел поражение - 2:4 (0:1, 1:2, 1:1).

Сделав выводы по результатам первой встречи, «Горняк» второй матч провел без провалов в обороне и хорошо воспользовался созданными у ворот соперника опасными моментами. Преимущество хозяев было особенно заметно в первых двух периодах.

Однако счет, как и в первой игре, открыли гости. На исходе 8-й минуты Максим Иванов в суматохе у ворот Нурека сумел протолкнуть шайбу в сетку. Ровно через четыре минуты Валерий Гурин после передач Евгения Степанова и Куршука сравнял счет. А затем до конца периода рудничане оправили в ворота «Бейбарыса» еще три шайбы. На 14-й минуте Юлбарисов, которому ассистировал Гурин, броском по центру почти о синей линии реализовал большинство. На 18-й минуте он же при поддержке Гурина и Степанова броском по центру, но уже с более близкого расстояния поразил правый угол ворот гостей, оформив дубль. А затем Юлбарисов от синей линии от левого борта отдал шайбу на правый край Степанову, который отправил ее в ворота - 4:1. И произошло это на последней секунде периода, а результативный бросок стал 20-м броском рудничан по воротам соперника.

Столько же бросков по воротам «Горянка» нанесли во втором периоде гости, но все они были отражены Нуреком. А вот из девяти бросков хозяев три достигли цели. На 24-й минуте после выхода «два на два» на ворота гостей Степанов по центру послал шайбу в ворота под щитками голкипера, оформив дубль. А баллы за результативность в этом моменте записали на свой счет Гурин и Юлбарисов. Через три минуты вновь отличилась эта тройка игроков «Горняка». Степанов сделал передачу Гурину на левый край, тот прошел за ворота и оттуда сделал пас назад Юлбарисову, который броском с острого угла слева в касание сделал счет 6:1, оформив при этом свой первый хет-трик в этом чемпионате. А за три минуты до второго перерыва Гурин, получивший шайбу после передач выигравшего вбрасывание слева у ворот гостей Степанова и Кротова, прошел к воротам сквозь трех атырауских хоккеистов и переиграл вратаря - 7:1.

Оскар Юлбарисов оформил свой первый хет-трик в чемпионате / Фото pro.ligasy.kz

Выиграв два периода с разницей в три шайбы, рудничане позволили себе расслабиться в заключительном игровом отрезке, пропустив в середине его вторую шайбу, автором которой стал Илья Каргин. Больше заброшенных шайб в матче не было.

И, одержав уверенную победу со счетом 7:2 (4:1, 3:0, 0:1), «Горняк» взял более чем убедительный реванш за поражение накануне.

Сохранив за собой седьмое место, рудничане проведут 2 и 3 декабря также на льду «Горняк арены» матч с занимающим шестое место клубом «Алматы».