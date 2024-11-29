Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов раскритиковал в социальной сети инициативу Министерства национальной экономики обложить НДС все платёжные операции, сообщает Informburo.kz.

Фото с сайта ortcom.kz

"Перевёл с карты на карту – комиссия 150 тенге. Если норма, предложенная в новом проекте Налогового кодекса, будет принята, такие переводы могут стать почти на 12% дороже. Обслуживание пластиковых карт, переводы с карты на карту, со счета на счёт, перечисления и банковские услуги могут значительно подорожать", – считает мажилисмен.

Он усомнился, что банки будут сами покрывать эти расходы, как, по его словам, утверждают в экономическом ведомстве.

"Давайте будем честными – это миф. Банки никогда не упустят возможности переложить затраты на клиентов. Это не благотворительные организации", – уверен Аймагамбетов.

Депутат отметил, что инициативу не поддержали ни в Нацбанке, ни в Ассоциации финансистов, ни в Национальной палате предпринимателей.

"Такие изменения не только увеличат наши затраты, но и подорвут доверие к финансовой системе. Эта инициатива затронет каждого. Мы предложили поправки для изменения этой нормы", – говорится в публикации мажилисмена.

Резюмируя, он выразил уверенность, что дефицит бюджета необходимо покрывать, к примеру, за счёт экономии на не самых важных расходах, отмены льгот и повышения налога для "сфер, получающих сверхдоходы", увеличения КПН для банков.



