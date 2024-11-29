Казахстанские работодатели смогут оставлять отзывы о своих сотрудниках в интернете. Такая функция появилась на портале HR Enbek, сообщает Informburo.kz со ссылкой на Министерство труда и соцзащиты населения. Также отзывы могут писать и работники – о текущем и прошлых местах работы.

Иллюстративное фото с сайта Informburo.kz

Отзывы включают пятизвёздочную оценку (от "очень плохо" до "отлично") и текстовое описание. Функционал позволяет оценить позитивный или негативный опыт взаимодействия работника и работодателя, но при этом является необязательным.

Оставляя отзыв, необходимо подписать его при помощи ЭЦП для гарантии его подлинности. Посмотреть свои отклики можно во вкладках "Мои отзывы" и "Отзывы обо мне".

Работник и работодатель также могут оставить по одному комментарию на отзыв, что позволяет дополнить или уточнить информацию о сотрудничестве. Возможность посмотреть отзывы о работодателях на портале Enbek.kz станет доступна в 2025 году.

"Важно отметить, что пользователь несёт полную ответственность за предоставленную информацию. В случае внесения недостоверной информации на онлайн-платформах предусмотрена юридическая ответственность. Распространение ложной информации влечёт административную ответственность", – добавили в ведомстве.



